En iyi ekrana sahip telefon Galaxy Note 9 oldu

Mobil ekranların performansını test eden DisplayMate, Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 9’u mercek altına aldı.
6.4 inç büyüklüğünde 2960 x 1440 çözünürlüğünde sAMOLED ekrana sahip olan Galaxy Note 9, DisplayMate tarafından en iyi ekrana sahip telefon unvanı ile onurlandırıldı.
DisplayMate, Galaxy Note 9’un ekranının, parlaklık ve kontrast değerlerinin oldukça başarılı olduğunu ve renk doğruluğu açısından piyasanın en iyi ekranının bu telefonda olduğunu belirtiyor.
En düşük derece renk kayması ile rakiplerine fark atan Galaxy Note 9, düşük parlaklık modu, gece modu ve HDR10 desteği ile de ön plana çıkıyor.
Samsung Galaxy Note 9;
Adaptive Display – Wide Native Color Gamut
Cinema mode – DCI-P3 Standard Color Gamut
Photo mode – Adobe RGB Standard Color Gamut
Basic mode- sRGB / Rec.709 Standard Color Gamut
Olmak üzere dört farklı renk modu sunuyor.
AMOLED sayesinde Full 24-Bit desteği ile oldukça geniş bir renk skalasını kullanıcılarına vadeden bu telefon 1,050 nits parlaklığı ile dikkat çekiyor.
En iyi ekran unvanını bu yıl eline alan Note 9, bakalım Eylül ayında tanıtılacak olan yeni iPhone modelleri karşısında unvanını koruyabilecek mi?
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