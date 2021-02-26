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En iyi ekrana sahip telefonu DxOMark belirledi!

26.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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En iyi ekrana sahip telefonu DxOMark belirledi!

Samsung Galaxy S21 Ultra ekranıyla DxOMark test merkezinin konuğu oldu. DxOMark'ın ekran testinde Samsung Galaxy S21 Ultra, en iyi ekrana sahip akıllı telefon unvanını elde etti.

En iyi ekrana sahip telefonları kullanabilmek pek çok kullanıcının arzusu. Zira kullanıcılar, satın alacakları akıllı telefonların sadece tasarımının ya da işlemcisinin değil, ekranının da yüksek kaliteli olmasını ister. En iyi ekrana sahip bir telefon arayanlar ise çeşitli testleri ve incelemelerin arasında bulur kendini. İşte bu test ve incelemelerin arkasındaki isimlerden biri de DxOMark. Akıllı telefonların kameralarını, ses donanımlarını ve özellikle ekranını test eden DxOMark ekibi, bu kez Samsung Galaxy S21 Ultra'yı test etti ve sonuçlar birçok kişinin dikkatini çekti.

DXOMARK'TAN EN İYİ EKRANA SAHİP TELEFON UNVANI

Galaxy S21 Ultra'nın test sonucuna geçmeden önce, telefonun ekran özelliklerini bir hatırlayalım. Galaxy S21 Ultra 6,8 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde Dynamic AMOLED ekran ile geliyor. Bu ekran HDR10+ desteğini de bünyesinde bulunduruyor. Nokta çentiğin yer aldığı 1.500 nit parlaklık değerine sahip ekran, adaptif yenileme hızı sayesinde 10 Hz-120 Hz arasında otomatik ayarlamalar yapıyor.

Galaxy S21 Ultra DxOMark

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GALAXY S21 ULTRA EN YÜKSEK SKORA ULAŞTI

Samsung Galaxy S21 Ultra, DxOMark ekran testinden 91 puan ile ayrıldı. Bu puan, Samsung'un en gelişmiş amiral gemisi akıllı telefonunu DxOMark en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar listesinin en tepesine oturttu. DxOMark'ın paylaştığına göre telefon, testin en yüksek skorunu aldı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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