En iyi yayıncı mikrofonu hangisi?

06:30'da üç mikrofondan da ses kaydı alarak test ettik. Video da ses kayıtlarını dinleyebilirsiniz.

Peki Hyperx Quadcast, Quadcast S ve Solocast mikrofonlardan hangisini tercih etmeli?

Eğer yayıncılığa başlayacaksanız bu videoyu mutlaka izleyin.



