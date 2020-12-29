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En iyi yayıncı mikrofonu hangisi?

29.12.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Hyperx markasının Quadcast ve Quadcast S serisinden bir mikrofon mu yoksa SoloCast mikrofonu mu tercih etmeli? Ses kayıt karşılaştırması da yaptığımız bu videomuz sayesinde Quadcast mi Quadcast S mi, yoksa SoloCast mi sizin için daha uygun öğrenebilirsiniz.

06:30'da üç mikrofondan da ses kaydı alarak test ettik. Video da ses kayıtlarını dinleyebilirsiniz.

Peki Hyperx Quadcast, Quadcast S ve Solocast mikrofonlardan hangisini tercih etmeli?

Eğer yayıncılığa başlayacaksanız bu videoyu mutlaka izleyin.


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