En iyi yayıncı mikrofonu hangisi?

Hyperx markasının Quadcast ve Quadcast S serisinden bir mikrofon mu yoksa SoloCast mikrofonu mu tercih etmeli? Ses kayıt karşılaştırması da yaptığımız bu videomuz sayesinde Quadcast mi Quadcast S mi, yoksa SoloCast mi sizin için daha uygun öğrenebilirsiniz.
06:30'da üç mikrofondan da ses kaydı alarak test ettik. Video da ses kayıtlarını dinleyebilirsiniz.
Peki Hyperx Quadcast, Quadcast S ve Solocast mikrofonlardan hangisini tercih etmeli?
Eğer yayıncılığa başlayacaksanız bu videoyu mutlaka izleyin.
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