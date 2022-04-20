En net açıklama! Emekli ikramiyesi ne kadar? 2022 bayram ikramiyesi kaç TL oldu? Dul, yetim, yaşlılık maaşı alanlara…

2022 emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Milyonlarca kişi her yıl emekli ikramiyesinden yılda iki kez faydalanıyor. Nisan ayının son günlerinde yatırılacak 2022 emekli ikramiyesinin ne kadar olacağına ilişkin en net açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Emekli bayram ikramiyesi Çalışma Bakanımızın dediği gibi 1100 TL olarak yatacak” dedi.

KİM NE KADAR ÖDEME ALACAK?

Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler geçtiğimiz 2.200 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Bu oran yüzde 75. Yani 825+825 TL olmak üzere 1.650 TL ödeme aldılar.

Bu yıl bayram ikramiyesi için yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler aynı oranda artacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerde bayram ikramiyelerinin yükseltileceği yönünde ciddi bir beklenti oluşturduğuna dikkati çekerek, her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiye artışıyla ilgili telefon ve mesaj aldıklarını bildirdi.,

Ortaya çıkan yüksek beklentinin hayat kırıklığına dönüşmemesi gerektiğini ifade eden Ergün, "Emeklilerimiz, bayram öncesi çarşıda pazarda, torbasını ve filesini doldurmak istiyor. Çocuklarına, torunlarına mahcup olmamak istiyor. İhtiyacını alabildiği bir bayram geçirmek istiyor. Bayram ikramiyesi bunun için önemli bir fırsattır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz ömürlerini bu ülkenin imar ve inşasına harcayan, bu ülkenin annesi ve babası olan emeklilerimizin yüzünü güldürecek bir rakamı, bayram müjdesi olarak açıklamasıdır. Milyonlarca emeklimiz bu müjdeyi beklemektedir." dedi.

