En ölümcül hafta: Her 33 saniyede bir kişi koronadan öldü

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken worldometers’ın verilerine göre toplam vaka sayısı 77.7 milyon, ölü sayısı ise 1.7 milyonu aştı.

Dünya İngiltere’de görülen mutasyon geçirmiş koronaya odaklansa da, salgının merkez üssü haline gelen ABD’de rekorlar kırılmaya devam ediyor.

Reuters’ın bir araya getirdiği verilere göre 14-20 Aralık arasındaki haftada 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bir önceki haftaya oranla yüzde 6.7 artış olduğu dikkat çekerken, rakamların salgın başından bu yana en yüksek seviye olduğu belirtildi. Bu hesaplamalara göre ABD’de her 33 saniyede bir kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybediyor.

HAVALİMANINA AKIN

Uzmanların Noel ve yılbaşı tatili döneminde seyahat etmeme konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen, geride bıraktığımız cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 3.2 milyon ABD vatandaşı havalimanlarında görüntülendi. Uzmanlar tatilde bir araya gelenlerin hastane kapasitelerini doldurmasından endişe ediyor.

1.5 MİLYON YENİ VAKA

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 1.5 milyon kişiye yeni tanı koyulurken, bu yüzde 1’lik bir düşüş anlamına geliyor. Buna rağmen Tennessee, California ve Rhode Island’da, nüfusa oranla en yüksek yeni vaka oranı kayıtlara geçti. Ölüm oranının en yüksek olduğu bölgeler ise Iowa, South Dakota ve Rhode Island olarak açıklandı.

