En pahalı evler!

İşte dünyanın en pahalı 6 evi! En ucuzdan (!) en pahalıya doğru ilerleyeceğimiz bu listede aşık olmayacağınız ev bulunması mümkün değil.

6 - Palazzate, St. Peter - Barbados | 125 M$

Evet, doğru okudunuz! Listenin en ucuz evi tam tamına 125 milyon dolar! Karayipler'deki en ünlü ada ülkelerinden biri olan Barbados'da bulunan bu malikanede tam tamına 20 yatak odası, 6 kat ve 5 havuz var! Aynı zamanda; 250 m2'lik spor salonu, buhar salonu ve 18 araçlık kapalı otoparkı öne çıkan özellikleri arasında.

5 - Gemini, Manalapan, Florida - ABD | 137,5 M$

Listemizin 5. sırasında 5800 metrekarelik büyüklüğü ve eşsiz güzelliyle göz dolduran bu malikanenin ana evinde 12 yatak odası bulunuyor. Ayrıca ana evden bağımsız 7 yatak odalı "Mango Evi" adı verilen bir konuk evi, 2 adet 4 yatak odalı sahil evi ve 7 stüdyoya sahip bir konuk evi daha bulunuyor. Açıklarken bile yoruldum!

4 - Villa Firenze, Beverly Park, California - ABD | 165 M$

Tam bir İtalyan plazzosu gibi tasarlanmış olan Villa Firenze, tam tamına 5 evin birleşiminden oluşuyor: 1900 metrekarelik ana ev, 500 metrekarelik konuk evi, havuzlu ev ve diğer iki konuk evi. Villa Firenze'nin özellikleri arasında, tenis kortu, büyük bir yüzme havuzu ve 30 araçlık bir motorcourt öne çıkıyor. Ben düştüm dostlar, beni eleyin!