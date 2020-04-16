En pahalı evler!

İşte dünyanın en pahalı 6 evi! En ucuzdan (!) en pahalıya doğru ilerleyeceğimiz bu listede aşık olmayacağınız ev bulunması mümkün değil.
6 - Palazzate, St. Peter - Barbados | 125 M$
Evet, doğru okudunuz! Listenin en ucuz evi tam tamına 125 milyon dolar! Karayipler'deki en ünlü ada ülkelerinden biri olan Barbados'da bulunan bu malikanede tam tamına 20 yatak odası, 6 kat ve 5 havuz var! Aynı zamanda; 250 m2'lik spor salonu, buhar salonu ve 18 araçlık kapalı otoparkı öne çıkan özellikleri arasında.
5 - Gemini, Manalapan, Florida - ABD | 137,5 M$
Listemizin 5. sırasında 5800 metrekarelik büyüklüğü ve eşsiz güzelliyle göz dolduran bu malikanenin ana evinde 12 yatak odası bulunuyor. Ayrıca ana evden bağımsız 7 yatak odalı "Mango Evi" adı verilen bir konuk evi, 2 adet 4 yatak odalı sahil evi ve 7 stüdyoya sahip bir konuk evi daha bulunuyor. Açıklarken bile yoruldum!
4 - Villa Firenze, Beverly Park, California - ABD | 165 M$
Tam bir İtalyan plazzosu gibi tasarlanmış olan Villa Firenze, tam tamına 5 evin birleşiminden oluşuyor: 1900 metrekarelik ana ev, 500 metrekarelik konuk evi, havuzlu ev ve diğer iki konuk evi. Villa Firenze'nin özellikleri arasında, tenis kortu, büyük bir yüzme havuzu ve 30 araçlık bir motorcourt öne çıkıyor. Ben düştüm dostlar, beni eleyin!
3 - Mesa Vista Çiftliği, Pampa, Texas - ABD | 250 M$
Teksas'ta bulunan ve petrol kralı T. Boone Pickens tarafından özel olarak inşa edilen Mesa Vista çiftliği; 3100 metrekarelik ana kır evi, 560 metrekarelik pist, 2 katlı özel taş evi, 30 kişilik ev sineması, özel havaalanı, tenis kortu, golf sahası gibi özellikleriyle şimdilerde yeni alıcısını bekliyor!
2 - Villa Les Cèdres, Saint-Jean-Cap-Ferrat - Fransa | 413 M$
Listemizin en güzellerinden olan Villa Les Cèdres, Fransa'nın Nice ve Monako şehirleri arasında yer alan Cap-Ferrat yarımadasında yer alıyor. Tam tamına 189 yaşında, tarihe tanıklık etmiş bir yapı! Villa Les Cèdres; balo salonu, Akdeniz'e bakan terasları, 14'ten fazla yatak odası, kendine ait şapeli, 150 metrelik havuzu, 30 atlık ahırı ve bahçesindeki 15 bin bitki çeşidi ile Avrupa'nın en iyilerinden biri olduğu kesin!
1 - The One, Bel Air, California - ABD | 500 M$
İşte dünyanın en pahalı evi! Tam tamına yarım milyar dolar! İçinde yok yok, 100bin metrekarelik arazinin içinde; 20 yatak odası, 30 banyo ve 5 yüzme havuzu, 36 koltuklu bir sinema salonu, 30 araçlık kapalı otopark ve gece kulübü var! "The one" adı verilen bu evin sahibi acaba kim olacak?
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