En sessiz hastalık: Hepatit C nasıl bulaşır?

Viral bir hastalık olan hepatit C, ciddi bir şekilde enfeksiyona neden olmaktadır. Vücuda yerleştikten sonra 2 ile 26 hafta arasında net bir şekilde belirtiler görülmeye başlanır. Bu 2 - 26 haftalık süreye hepatit C kuluçka süresi adı verilir. Hastalığın atlatılabilmesi için çeşitli soruların cevaplarının bilinmesi gerekir. Gelin “Hepatit C nedir öldürür mü? Hepatit C nasıl bulaşır?” gibi sık sorulan soruların yanıtlarına detaylı olarak bakalım. Hepatit C nedir? Hepatit C için genel bir tanım yapacak olursak: karaciğer enfeksiyonuna yol açarak hücrelerin tahribatına yol açan viral bir enfeksiyondur. Bulaştıktan sonraki 2 ile 6 ay arasında, hasta şiddetli belirtilere maruz kalır. Bu süre ne kadar artarsa karaciğer tahribatı da o kadar fazla olacağından hastalık tedavi edilse dahi bıraktığı hasar geri dönülemez olmaktadır. Virüsün vücuda girişinden sonraki 2. ayın başlarında antikor üretimi başlar. Bu süre 6. aya kadar uzayabilir. Vücudun antikor üretme süresi ne kadar kısa olursa hastanın iyileşmesi de o kadar kısa olur.

Kadınlarda ya da erkeklerde görülme oranları hemen hemen aynı olmakla birlikte bu oran yalnızca gençlerde azalmaktadır. Gençlerde az görülse de hastalık gençler için daha tehlikeli bir hâl alabilmektedir. Çünkü gençlerde rastlanan hepatit C virüsleri %85 civarında kronikleşebilmektedir. Hepatit C virüsü zaten yapısı gereği kronikleşmeye müsaittir. 6 ay ve daha fazla süredir vücutta bulunarak, karaciğerde geri dönülemez zararlara yol açmış hepatit C virüsleri için kronikleşmiş tabiri kullanılmaktadır. Dünyanın yüzde 3’ü hepatit C hastalığına sahipken ülkemizde bu oran %1 seviyelerindedir. Hepatit C virüsü kronik olarak seyredebildiği gibi akut olarak da seyredebilir. Peki kronik ve akut hepatit farkları nelerdir? Kronik hepatit, akut hepatitten daha sık görülür. Kronik hepatit sonucu oluşan tahribat ömür boyu kalıcı olurken, akut hepatitte durum bundan farklıdır. Akut hepatit hastalığı bulunan kişilerde genellikle hepatit belirtileri gözlenmez. Akut hepatit eğer yeterince kısa süre içerisinde fark edilip tedavisine başlanmaz ise karaciğerde oluşturduğu hasar dolayısıyla siroz oluşumu gözlemlenir ve hasta karaciğer iflası ile karşı karşıya kalır.

Hepatit C virüsü, vücuttan tamamen temizlenmiş olsa dahi vücutta bazı komplikasyonlara neden olmaktadır. Bu komplikasyonlar: Karaciğerde yara izleri (Bu yara izleri hastanın önündeki 20 ile 30 yılda siroz hastalığına sebep olabilir.)

Karaciğer kanseri: Çok sık olmasa da hepatit C hastalarında karaciğer kanseri gözlemlenmektedir.

Karaciğer yetmezliği: Gerek hepatit C virüsünün yaptığı tahribat gerekse hepatit C virüsünün neden olduğu siroz hastalığının yaptığı tahribat, karaciğer yetmezliğine neden olabilmektedir. Bu denli tehlikeli ve yayılmaya elverişli bir virüsü neden dünyada çok az insan taşıyor merak ettiniz mi? Bunun nedeni hepatit C virüsünün bulaşma yönteminin diğer virüs türlerinden daha farklı olmasıdır. Peki hepatit C virüsü nasıl bulaşır? Hepatit C kalıtsal mıdır? Hepatit C bir anne bebeğini emzirebilir mi? gelin bu soruların cevaplarına birlikte bakalım: Hepatit C virüsü nasıl bulaşır? Gelelim bu konuda en sık merak edilen “Hepatit C nasıl bulaşır?” sorusuna. Hepatit C solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olsaydı eğer dünyanın büyük çoğunluğu bu hastalığa sahip insanlar ile dolu olur ve çok geçmeden dünya nüfusunda ani düşüşler meydana gelirdi. Hepatit C kan yolu ve cinsel yollar ile bulaşan bir hastalık olduğundan dünyada oldukça seyrek olarak görülür. Hepatit C hastalığı taşıyan birinin yarasına dokunmak, ondan kan ya da doku almak ve onunla cinsel ilişkiye girmek hastalığın bulaşmasını kaçınılmaz bir hale getirecektir.

Hepatit C hastası bireyler ile aynı tabaktan yemek yemek, aynı eşyaları kullanmak, öksürüğüne maruz kalmak hepatit C bulaşmasına kesinlikle neden olmaz. Hepatit C hastası bir annenin, bu hastalığı bebeğine aktarma olasılı %2 ile %8 arasındadır. Dolayısıyla hastalık kalıtsal bir hastalık değildir. Hepatit C virüsü bulunan anne bebeğini emzirebilir fakat sütün içinde çok az miktarda zayıflatılmış hepatit C virüsünün olduğu bilinmelidir. Bebeklerin bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha yüksek olduğundan vücuda alınan az miktardaki virüs sağlıkları açısından bir tehlike oluşturmaz. Hepatit C belirtileri nelerdir? Hepatit C hastalığında belirtilerin ileri safhalarda ortaya çıkabileceğini söylemiştik. En ufak bir belirti gözlemlerseniz ya da hepatit C olabileceğinize dair herhangi bir şüpheniz varsa(cinsel ilişkiye girmiş olduğunuz kişide hepatit C belirtiler gözlemlenmiş olabilir) mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Yaygın olarak görülen hepatit C belirtileri şu şekildedir: İştahsızlık

Bulantı

Kusma

Karın ağrısı

Çok nadir olarak görülen hepatit C belirtileri ise şu şekildedir:

Sarılık

Siroz Hepatit C nasıl tedavi edilir? Hepatit C hastalığı ne kadar tehlikeli bir hastalık olsa da tedavi edilebilir bir hastalıktır. “Hepatit C öldürür mü?” sorusunun cevabı kesinlikle evettir; fakat erken tanı konulan çoğu hastada tedavi oldukça kolaydır.

Yaygın olarak hepatit C tedavisinde şu tedavi yöntemleri kullanılır: