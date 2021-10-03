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En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 3 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

03.10.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'un Akyayla bölgesinde gerçekleşen sarsıntı sonrası, vatandaşlar ''en son nerede deprem oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu?'' sorularına yanıt arıyor. 3 Ekim'de Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. İşte 3 Ekim 2021 Pazar günü AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 3 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

3 Ekim Pazar günü Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremler araştırılıyor. Akdeniz bölgesinde yaşanan sarsıntılar, vatandaşları endişelendiriyor. Peki bugün nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? Tüm yanıtlar haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

NEREDE DEPREM OLDU?

10:15 sularında Burdur'un Akyayla ilçesinde 4.2'lik bir deprem gerçekleşti. Aynı saatlerde Denizli'de de 2.4'lük bir sarsıntı yaşandı.

3 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Oniki Adalar Bölgesi'nde rutin sartıntılar devam ediyor.

3 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Akdeniz sularını terk etmeyen deprem, sabah saatlerinde Muğla'da da kendisini hissettirdi.

3 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

İŞTE 3 EKİM PAZAR GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ

3 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!


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deprem kandilli rasathanesi
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