En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 3 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

3 Ekim Pazar günü Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremler araştırılıyor. Akdeniz bölgesinde yaşanan sarsıntılar, vatandaşları endişelendiriyor. Peki bugün nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? Tüm yanıtlar haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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NEREDE DEPREM OLDU?

10:15 sularında Burdur'un Akyayla ilçesinde 4.2'lik bir deprem gerçekleşti. Aynı saatlerde Denizli'de de 2.4'lük bir sarsıntı yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Oniki Adalar Bölgesi'nde rutin sartıntılar devam ediyor.

Akdeniz sularını terk etmeyen deprem, sabah saatlerinde Muğla'da da kendisini hissettirdi.

İŞTE 3 EKİM PAZAR GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ



