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En son ne zaman deprem oldu, nerede kaç şiddetinde? 2 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

02.09.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayının son günü Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremlerin ardından yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler 2 Eylül 2022 Cuma günü de internette araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi son deprem listesi merak konusu oldu. Peki, en son ne zaman deprem oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte 2 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

En son ne zaman deprem oldu, nerede kaç şiddetinde? 2 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

2 Eylül 2022 Cuma günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi internette araştırılıyor. Bulundukları şehirde sarsıntı hisseden kişiler arama motorlarında "en son ne zaman deprem oldu, nerede kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 2 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.02 05:53:02 35.4898 27.3957 8.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.02 05:50:35 37.6018 26.8068 13.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.02 05:33:42 36.8007 28.0488 2.8 -.- 0.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.02 05:30:11 38.1602 39.0762 5.0 -.- 2.2 -.- YENIBARDAK-GERGER (ADIYAMAN) İlksel
2022.09.02 04:14:02 39.7903 41.7663 8.1 -.- 1.9 -.- EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.09.02 03:30:54 35.1393 25.2322 13.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.02 03:30:26 38.4393 39.2050 4.4 -.- 2.2 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.09.02 03:21:42 37.6062 26.7672 16.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.02 02:42:13 37.5905 26.8237 6.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.02 02:40:37 37.6002 26.8572 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.02 02:38:13 37.5860 26.8373 4.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.02 02:35:05 37.5788 26.8303 6.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.02 02:30:14 37.5880 26.8478 12.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.02 02:25:07 37.0767 28.4168 13.1 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.02 02:23:56 37.6343 26.8745 12.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.02 02:19:18 36.7568 27.5328 10.0 -.- 2.9 -.- SINDI-DATCA (MUGLA) İlksel
2022.09.02 02:14:47 37.5750 26.8393 4.5 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.02 02:04:45 37.6297 26.8593 15.8 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.02 01:44:25 38.2332 38.7028 4.1 -.- 2.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.09.02 01:43:02 37.6510 26.8950 13.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.02 01:39:15 37.6202 26.8908 4.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.02 01:33:21 38.2088 38.6773 5.0 -.- 2.9 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.09.02 00:46:28 37.6672 26.8657 8.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.02 00:43:34 40.2635 23.4618 10.6 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.09.02 00:33:43 37.6778 26.8305 10.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.02 00:22:21 37.0620 28.3637 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.02 00:00:30 40.2548 29.5823 6.6 -.- 2.6 -.- YOLOREN-YENISEHIR (BURSA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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