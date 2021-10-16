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  4. En son nerede deprem oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? İşte Kandilli son depremler listesi…

En son nerede deprem oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? İşte Kandilli son depremler listesi…

16.10.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de meydana gelen depremler, sismik verilerle anlık olarak kaydediliyor. Yaşanan son depremler, şiddetleri ve yerin kaç kilometre altında gerçekleştiği, bu cihazlarla net bir şekilde ölçülüyor.

En son nerede deprem oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? İşte Kandilli son depremler listesi…

Gece saatlerinde Ege'de deprem kaydedilirken, Muğla'nın Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz’de de 2,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İşte 16 Ekim Cumartesi gününe dair son depremler listesi…

Yurdun birçok bölgesinde yaşanan depremler, internet Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılıyor.

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2021.10.16 08:15:28 36.5402 27.2675 13.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.16 07:57:35 35.2582 25.2723 1.1 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.16 07:42:44 37.8357 26.4998 4.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.16 07:14:45 38.9047 41.0212 5.0 -.- 2.5 -.- MURATKOY-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2021.10.16 06:41:31 40.1598 31.8400 12.9 -.- 1.7 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.10.16 06:39:29 38.4422 38.8247 3.0 -.- 1.9 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.10.16 06:10:09 35.8125 28.8763 7.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.16 03:59:20 36.2572 27.0982 22.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.16 03:31:47 38.9142 41.0435 5.0 -.- 1.6 -.- SIMSIRPINAR-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2021.10.16 02:25:45 35.2722 26.3127 9.9 -.- 4.1 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.16 02:23:33 37.9078 26.8622 6.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.16 02:06:49 35.7687 28.7828 10.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.16 01:43:42 35.8852 28.8905 6.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.16 01:37:19 36.3583 27.2128 11.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

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