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En tehlikeli kanser türüne karşı koruma sağlıyor! Sofranızdan eksik etmeyin

01.11.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanserden korunmak için doğru beslenmek önem taşıyor. Sağlıksız beslenme kanser riskinin artmasına neden olurken doğru sebze ve meyveleri tüketmek kansere karşı koruma sağlıyor. Yapılan araştırmalar pek sevilmeyen bazı kış sebzelerinin en tehlikeli kanser türlerinden olan pankreas kanserine karşı koruduğunu belirtti.

En tehlikeli kanser türüne karşı koruma sağlıyor! Sofranızdan eksik etmeyin

Pankreas kan şekerinin düzenlenmesi için gerekli hormonları üreten salgı organıdır. Pankreası oluşturan hücrelerin normal sınırlar içerisindeki işlevlerini yitirerek kontrolsüz bir şekilde bölünüp bir tümör halini almasına pankreas kanseri adı verilir. Pankreas kanseri en tehlikeli kanser türlerindendir. Bu kanserden korunmak için risk faktörlerini azaltmak ve doğru beslenmek çok önemlidir.

PANKREAS KANSERİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

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Bu kanserin gelişimine katkıda bulunduğu belirtilen faktörler arasında sigara, diyette yüksek oranda et, diyabet ve periodontal hastalık, kronik pankreatit, obezite ve birinci derece akrabalarda pankreas kanseri öyküsü bulunmaktadır.

BU GIDALAR PANKREAS KANSERİNİN HÜCRE ÖLÜMÜNE YARIYOR

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmacılar, kereviz, enginar ve Meksika kekik çeşidinde bulunan bir biyoflavonoid olan Apigenin'in pankreas kanserinde hücre ölümüne neden olduğunu buldu. Acı kavun olarak bilinen salatalık balsamı özü de benzer bir rol oynayabilir. Illinois Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu kanserin agresif varyantlarının hücre dizilerinin gelişimini engelleyecek ve kemoterapötik ilaçlarla tedaviyi destekleyecek maddeler arıyorlardı. Şaşırtıcı bir şekilde, flavonoidler oldukları ortaya çıktı. Enginar, kereviz gibi yaygın sebzelerde ve Meksika kekik çeşidi gibi bazı bitkilerde bol miktarda bulunurlar.

APİGENİN GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN

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Apigenin kendisi, iki agresif insan pankreas kanseri hattında hücre ölümüne neden olur. Prof. Elvira de Mejia, tümör hücrelerini 24 saat apigenin ile tedavi ettiğimizde ve ardından 36 saat boyunca kemoterapötik ilaç gemsitabin verdiğimizde en iyi sonuçları alıyoruz. Eklediği gibi, apigenin tedavisinin özü, kemoterapötik ajandan önce daha erken uygulanmasıdır. Prof ekibinde çalışan Dr Jodee Johnson. de Meji, apigenin'in bilinen bir antioksidan olduğunu ve onu kemoterapötikle aynı anda uygulamanın bu ilacın etkisini iptal ettiğini iddia ediyor.

ETKİLERİ AYNI ANDA BİRBİRİNİ İPTAL EDEBİLİR

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Bunun nedeni, kemoterapötik ilaçların kanser hücrelerini öldürme yöntemlerinden birinin pro-oksidatif etki olması ve apigenin bir antioksidan olmasıdır, bu nedenle etkileri aynı anda meydana gelirse birbirini iptal edebilir, diye ekledi.

ACI KAVUN DA FAYDA SAĞLIYOR

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ABD'de yapılan araştırmalarda, acı kavun suyu pankreas kanserli farelere uygulanmış. Acı kavun suyu kullanılmayan farelerde tümörler alışıldık boyutlarda devam ederken, acı kavun suyu uygulanan farelerdeki tümörlerde %64 daha fazla küçülme gözlemlenmiş! Araştırmacılar farelerde bir takım yan etkiler bırakan acı kavun suyu dozajının, insanlarda rahatlıkla kolaylıkla tolore edilebileceğini belirtiyorlar. Henüz insanlarda uygulanmaya başlanmasa da, bu yöntemin insanlardaki kanser tümörleri üzerinde ortalama %50 bir küçülme yaratacağı tahmin ediliyor.

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