En tehlikeli TikTok trendi! Daha güzel görünmek için kirpiklerini kesiyorlar

Güzelliğine önem veren kadınlar basit ama etkili sonuçlar verecek güzellik tüyoları arıyorlar. Ancak bu tüyolar sağlığı tehlikeye atabiliyor. Özellikle TikTok'ta artan güzellik tüyolarını gören küçük çocuklar büyük tehlike ile karşı karşıya kalabiliyor. 18 yaşındaki TikTok kullanıcısı bir genç kız kirpiklerini kestiği videoyu kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

Esma isimli genç kız gözlerinin daha çekik olmasını sağlamak için alt kirpiklerini eline aldığı minik makasla kesti. Kesilen kirpiklerinden sonraki görüntüyü paylaşan Esma, gözlerinin daha ilgi çekici olduğunu gösterdi.

Göze oldukça yakın bir şekilde yapılan bu kesim gözün altındaki ince tabakayı zedeleyebiliyor. Alt kirpiklerin olmaması göz enfeksiyonu riskini artırıyor.

Videonun kendilerini "travmatize ettiğini" iddia eden birkaç sosyal medya kullanıcısı yorumlarda bu yöntemin tehlikeli olduğunu belirtirken videoyu izledikten sonra bu yöntemi deneyen kişiler kirpiklerini kesmekten memnun kaldıklarını söyledi. Kirpiklere zarar vermeden önce ekstra dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

