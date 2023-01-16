KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. En tehlikeli TikTok trendi! Daha güzel görünmek için kirpiklerini kesiyorlar

En tehlikeli TikTok trendi! Daha güzel görünmek için kirpiklerini kesiyorlar

16.01.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok trendleri işimize yarasa da oldukça tehlikeli olabiliyorlar. Son zamanlarda giderek yayılan kirpik akımı korkunç etkileriyle göz korkutuyor. Kadınlar daha çarpıcı ve güzel bakışlara sahip olmak için kirpiklerini acımasızca kesiyor.

En tehlikeli TikTok trendi! Daha güzel görünmek için kirpiklerini kesiyorlar

Güzelliğine önem veren kadınlar basit ama etkili sonuçlar verecek güzellik tüyoları arıyorlar. Ancak bu tüyolar sağlığı tehlikeye atabiliyor. Özellikle TikTok'ta artan güzellik tüyolarını gören küçük çocuklar büyük tehlike ile karşı karşıya kalabiliyor. 18 yaşındaki TikTok kullanıcısı bir genç kız kirpiklerini kestiği videoyu kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

Ekran görüntüsü 2023-01-16 113426

Esma isimli genç kız gözlerinin daha çekik olmasını sağlamak için alt kirpiklerini eline aldığı minik makasla kesti. Kesilen kirpiklerinden sonraki görüntüyü paylaşan Esma, gözlerinin daha ilgi çekici olduğunu gösterdi.

Ekran görüntüsü 2023-01-16 113441

Göze oldukça yakın bir şekilde yapılan bu kesim gözün altındaki ince tabakayı zedeleyebiliyor. Alt kirpiklerin olmaması göz enfeksiyonu riskini artırıyor.

Ekran görüntüsü 2023-01-16 113454

Videonun kendilerini "travmatize ettiğini" iddia eden birkaç sosyal medya kullanıcısı yorumlarda bu yöntemin tehlikeli olduğunu belirtirken videoyu izledikten sonra bu yöntemi deneyen kişiler kirpiklerini kesmekten memnun kaldıklarını söyledi. Kirpiklere zarar vermeden önce ekstra dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
45 yaşındaki Shakira'nın genç görünüm yaratan güzellik sırları45 yaşındaki Shakira'nın genç görünüm yaratan güzellik sırları
Her evde var: Doğal botoks etkisi sağlıyor! Gençlik sırrı Her evde var: Doğal botoks etkisi sağlıyor! Gençlik sırrı
Güvelerin kökünü kurutuyor! Tamamen kurtulacaksınızGüvelerin kökünü kurutuyor! Tamamen kurtulacaksınız
Anahtar Kelimeler:
tiktok kirpik güzel kadın tehlike trend Göz güzellik isim

En Çok Okunan Haberler

Ağır sözler sonrası kanser olduğunu açıklayıp...

Ağır sözler sonrası kanser olduğunu açıklayıp...

Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!

Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!

Tesisatçıların herkesten sakladığı lavabo açma yöntemi

Tesisatçıların herkesten sakladığı lavabo açma yöntemi

45 yaşındaki Shakira'nın genç görünüm yaratan güzellik sırları

45 yaşındaki Shakira'nın genç görünüm yaratan güzellik sırları

Uzun süre toz almaya veda edin! Bu karışımla 10 gün toz yok

Uzun süre toz almaya veda edin! Bu karışımla 10 gün toz yok

Uzmanı paylaştı: Sizi en az 10 yaş yaşlı gösteren kaş hatası

Uzmanı paylaştı: Sizi en az 10 yaş yaşlı gösteren kaş hatası

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.