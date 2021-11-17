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En ucuz 5G'li iPhone yaklaşıyor! Ne zaman tanıtılacak?

17.11.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın en ucuz 5G'li iPhone'u olacağı söylenen iPhone SE 3 hakkında yeni bilgiler geldi. Görünüşe göre Apple, iPhone SE serisinin merakla beklenen yeni modeli iPhone SE 3'ü çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

En ucuz 5G'li iPhone yaklaşıyor! Ne zaman tanıtılacak?

Son zamanlarda, iPhone SE 3 hakkında çıkan çok fazla söylenti var. Apple'ın en ucuz 5G'li iPhone'u olacağı söylenen iPhone SE 3'ün iPhone SE 2020'deki tasarımı devam ettirebileceğini iddia edenler de azımsanmayacak kadar fazla. Kimileri ise Apple'ın üçüncü nesil iPhone SE'de iPhone XR'in tasarıma geçiş yapacağını tahmin ediyor. Ancak Apple'ın kararlaştırdığı tasarımı henüz kimseler bilmiyor. Şimdi ise iPhone SE 3 hakkında yeni bilgiler veren bir rapor yayınlanmış durumda.

iPHONE SE 3'ÜN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Analiz kuruluşu TrendForce'un hazırladığı rapora göre, üçüncü nesil SE modeli iPhone 13 serisindeki A15 işlemci ile donatılacak ve 5G ağını destekleyecek. Bu özellikler dışında, yeni SE'nin donanım özelliklerinin geri kalanı, ikinci nesil SE'ninkilere benzer olacak.

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iPhone SE

TANITIM TARİHİ

Eğer diğer tüm özellikler aynı kalacaksa bu, tek bir arka kamera ve 4,7 inçlik LCD bir ekran anlamına geliyor. Analistlere göre telefon 2022'nin birinci çeyreğinin sonunda tanıtılacak.

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GELENEK BOZULMAYACAK

Rapora göre Apple, 2022'nin ikinci çeyreğinde dört yeni model duyurma geleneğini sürdürecek. Burada iPhone 14'ten bahsedildiği oldukça açık. Raporda dört yeni modelin ikisinin 6.1 inç ekrana, diğer ikisinin ise 6.7 inç ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Beklendiği gibi 5.4 inçlik mini bir modelden bahsedilmiyor.

Bu beş yeni telefonun piyasaya sürülmesi Apple'ın gelecek yıl pazar payını artırmasına yardımcı olacak. Apple'ın 2022'deki akıllı telefon üretiminin 243 milyon adede ulaşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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