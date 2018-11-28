En zorlu etap ulaşıma açıldı! Geçiş 20 dakikadan 1 dakikaya düştü

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nde çalışmalar sürerken yolun Ordu etabında bulunan Topçam Tüneli'nin trafiğe açılışı öncesi kurban kesildi.

Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun 'en zorlu etabı' ulaşıma açıldı

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, açılış programında AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski adıyla Dereyolu, şimdiki adıyla Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yaklaşık "148 yıllık hayal" olduğunu belirtti.

Projenin ilk kez Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan Abdülhamid tarafından 1870 yılında Fransız mühendislere çizdirilmesiyle başladığını anlatan Gül, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Osmanlı padişahlarının da hayallerini süsleyen önemli projelerden olduğunu söyledi.

Gül, projenin hem Karadeniz hem de Akdeniz'deki 50 ili yakından ilgilendirdiğine işaret ederek, "Bu projenin Ordu etabında sadece 25 tünel vardı.

Bu tünellerin içerisinde ise en önemlisi Topçam Tüneli idi. Bu tünelin uzunluğu 3 kilometre olup projenin de adeta bel kemiğiydi." dedi.

Topçam Tüneli'nin trafiğe açılmasının ardından güzergahtan geçişin yaklaşık 20 dakikadan 1 dakikaya düştüğüne dikkati çeken Gül, "Ordu-Mesudiye arası ise 114 kilometreden 86 kilometreye düştü. Tünelin açılması başta sürücülerimiz olmak üzere bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı." diye konuştu.

Gül, Topçam Tüneli açılmadan önce dağlık ve engebeli bir güzergahı kullandıklarını ifade ederek, sürücülerin bu tünel sayesinde daha konforlu seyahat edeceğini kaydetti.

Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabında çalışmaların yüzde 95 oranında tamamlandığı aktaran Gül, "İnşallah yolun Ordu etabının tamamı 2019 yılı içerisinde tamamlanmış olacak." dedi.

YOLUN TURİZM VE İHRACATA KATKISI OLACAK Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin ise 50 ili dolaylı şekilde ilgilendiren projeyle Karadeniz'in kapılarının İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e açılacağını söyledi.

Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'yu en kısa yoldan Sivas, Kayseri, Osmaniye ve Adana gibi iller başta olmak üzere Akdeniz'e bağlayan bir hat olduğuna işaret eden Şahin, yolun şimdiye kadar tamamlanan bölümlerinin bile bölge halkına ciddi anlamda katkı sunduğunu belirtti.

Şahin, yolun toplam uzunluğunun 818 kilometre olduğunu ancak yaklaşık 100 kilometrelik kısmının Ordu sınırlarından geçtiğini ifade ederek, "Projenin en zor ayağı Ordu sınırları içerisinde yer alan bölüm. Bu bölümde toplam uzunluğu 15 kilometreyi bulan 25 tünel var." diye konuştu.