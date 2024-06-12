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  4. Skandal görüntüler: Tonlarca bozuk tavuk eti... Depoda üst üste istiflenmiş! Ekipler gece yarısı harekete geçti

Skandal görüntüler: Tonlarca bozuk tavuk eti... Depoda üst üste istiflenmiş! Ekipler gece yarısı harekete geçti

12.06.2024 10:57
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Şanlıurfa’da bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler tarafından bir soğuk hava deposuna baskın düzenlendiği. Baskında 10 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi. Etler imha edilmek üzere çöp merkezine götürülürken deponun da yabancı uyruklu bir şahıs tarafından işletildiği ve ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Skandal görüntüler: Tonlarca bozuk tavuk eti... Depoda üst üste istiflenmiş! Ekipler gece yarısı harekete geçti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir vatandaş, ekipleri arayarak bir soğuk hava deposunda bozuk tavuk etleri olduğu ihbarında bulundu. Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, gece saat 00.40 sıralarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte depoya baskın düzenledi.

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İçeriyi kontrol eden ekipler, üst üste istiflenmiş 10 ton bozuk tavuk eti ele geçirdi. Belediye ekipleri tarafından kamyonuna konulan etler, imha edilmek üzere çöp merkezine götürüldü.

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Yabancı uyruklu bir şahıs tarafından işletildiği öğrenilen deponun ruhsatsız olduğu tespit edildi. Depoyu mühürleyen ekipler, şahsa para cezası uyguladı. (İHA)

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AW225551_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa tavuk
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