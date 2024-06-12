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Türkiye'nin konuştuğu genç sevdiği kız uğruna başını yakmış! YKS'deki yapay zekalı kopya düzeneğinin arkasından sevda çıktı

12.06.2024 10:26
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Türkiye YKS'ye sınav tarihinde görülmemiş kopya düzeneğiyle girip soruları yapay zekaya çözdürürken suçüstü yakalanan genci konuşuyor. Hazırladığı kopya düzeneğiyle akıllara durgunluk veren M.E.E.'nin (23) özellikle tıp fakültesini hedeflemesinin nedeni dumura uğrattı. Arkadaşlarının anlattığına göre, sevdiği kızı babasının vermemesi ihtimali M.E.E.'yi yiyip bitiriyormuş...

Türkiye'nin konuştuğu genç sevdiği kız uğruna başını yakmış! YKS'deki yapay zekalı kopya düzeneğinin arkasından sevda çıktı

Her şey sevdiği kız uğrunaymış! YKS'ye yapay zekalı kopya düzeneğiyle giren 23 yaşındaki M.E.E. yurtta beraber kaldığı arkadaşlarına son bir aydır, "Mutlaka tıp kazanmam lazım, yoksa babası kızı vermeyecek" demiş. Pişman olduğunu söyleyen M.E.E. cihazı nasıl kullandığını da ayrıntısıyla anlattı.

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Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2. sınıf öğrencisi M.E.E'nin, emniyetteki ifadesinde, sınav salonuna giriş yaptıktan sonra tuvalete gittiğini, 10 dakika içinde düzeneği aktif hale getirdiğini söylediği öğrenildi.

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Yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata verdiğini ileri süren M.E.E, bu nedenle soruları çözemediğini, paniklediğini, şüpheli harereketleri dikkati çektiği için de yakalandığını anlattı.

M.E.E'nin, ifadesinde, "Hayalim tıp fakültesi kazanmaktı, bunu başaramadım. Kopya çektiğim için çok pişmanım." dediği öğrenildi.

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CİHAZI YURTTA TEST ETMİŞ

Şüphelinin yurttaki arkadaşlarının da ifadelerini alan güvenlik güçleri, M.E.E'nin yurt dışındaki bir alışveriş sitesinden satın aldığı cihazı yurtta test ettiği ve cihazın sorunsuz çalıştığı bilgisine ulaştı.

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SEVDİĞİ KIZI BABASI VERMEYECEK DİYE TIP İSTEMİŞ

M.E.E'nin arkadaşları ifadelerinde, şüphelinin son bir aydır "Mutlaka tıp kazanmam lazım, yoksa babası kızı vermeyecek." ifadesini sıklıkla kullandığını belirtti.

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Girdiği deneme sınavlarından kötü sonuçlar alan M.E.E'nin kız arkadaşı için tıp fakültesini kazanmak istediği, geçen yıl da sınava girerek başarısız olduğu, bu nedenle kopya çekme hazırlığı yaptığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Isparta'da YKS'nin 8 Haziran Cumartesi yapılan ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen ve router cihazı, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme kamera ve gizli kulaklıkla yakalanan M.E.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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M.E.E'ye yardım ettiği öne sürülen A.B. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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yapay zeka yks kopya
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