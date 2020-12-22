Endokrinoloji nedir? Hangi hastalar endokrinoloji bölümüne gider?

Endokrinoloji bölümü vücudun farklı işlevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu hormonal hastalıkların tedavisinde ilk başvurulan poliklinik olur. Çeşitli hormon rahatsızlıklarından metabolizmal sorunlara kadar geniş bir alanı konu alan endokrinoloji bölümü sayesinde çok sayıda hastalığın tanı ve tedavisi gerçekleştirilebilir. Endokrinoloji Genel Tanımı Vücudun salgı bezlerini kontrol eden ve salgı bezi hastalıkları hakkında incelemeler yapan endokrinoloji bölümü, karmaşık bir salgı bezi gruplarının endokrin sistemi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri konu alır. Endokrinoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar? Bölüm hakkında en sık sorulan sorulardan biri de “Endokrinoloji hangi hastalıklara bakar?” sorusudur. Vücudun gelişimi için bilmediğiniz birçok hormona ihtiyaç duyulur. Bu hormonlar sayesinde yaşam kaliteniz belirlenir. Hormonların bozulması sağlığınızda bir takım değişikler yaratabilir. Hormon üretiminden sorumlu salgı bezleri görevini yerine getiremez ve sistemik bir takım sorunlara yol açarsa diyabet, cinsel hastalıklar, obezite veya guatr gibi problemler gün yüzüne çıkar. Genel olarak endokrinoloji bölümünün ilgilendiği hastalıkları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Diyabet

Tiroid bozuklukları

Raşitizm

Osteoporoz

Kısırlık ve üreme bozuklukları

Obezite

Hipofiz bezi

Büyüme hormonları rahatsızlıkları

Hipertansiyon

Lipid bozukluklar Bazı tahlil ve tetkikler ile hipofiz bezi, böbrek üstü bezleri, damar sisteminin iç yüzeyini kaplayan endotel hücreler, testisler, tiroit bezi ve hipotalamus gibi vücudun endokrin sistemini oluşturan bölümlerde oluşan rahatsızlıkların teşhisi kolayca yapılabilir. Peki endokrinoloji muayenesi nasıl yapılır? Endokrinoloji Muayenesi Nasıl Yapılır? Hormonal bir denge sorunu yaşayan kişilerin bu durumunu anlamak uzman hekimin alanıdır. Kişi endokrin sisteminde meydana gelen olumsuz bir takım olayları anlayamaz. Bazı hastalıklarda hormonların ani iniş ve çıkışları tepki verebilir fakat endokrin sisteminin bozulduğu detaylı incelemeler sonucunda anlaşılabilir. Hastadan radyolojik görüntülemeleri kan tahlili ve diğer tetkikler istenir. Sonuçlar kısa süre içerisinde incelenerek var olan hormonal hastalığın teşhisi konmuş olur. Muayene sırasında doktor hastasına bir takım sorular sorabilir. Son teknolojik donanımlarla fiziki bir muayene yapabilir. Altta yatan farklı bir kronik hastalık varsa uzman hekim tedavi yöntemini bu durumu göz önüne alarak değerlendirir. Bu yüzden hormonal sorunlar yaşayanların varsa altta yatan farklı rahatsızlıklarını ve düzenli olarak kullandığı ilaçları doktoruna bildirmeleri gerekir.

Peki endokrinoloji tahlilleri nelerdir? Muayene sırasında doktor tarafından belirlenecek bazı testler bulunur. Bu testler kan, idarar, dışkı veya sürüntü şeklinde alınabilir. Bunun haricinde uzman hekim gerekli gördüğü durumlar farklı radyolojik görüntülemeler isteyebilir. Endokrin bozukluklarında kan testi büyük anlam ifade eder. Genel kan sonuçlarına göre uzman hekim kişide hormonal sorunlar olduğunu kolayca saptayabilir. Kimler Endokrinoloji Bölümüne Gitmeli? Vücudun birçok işlevinde üstün bir etki kuran hormonlar sayesinde sağlıklı bir vücut yapısına ulaşmak mümkün hale gelebilir. Obezite sorunu endokrin sistemiyle ilgili hastalıkları bünyesinde barındırdığı için şişmanlık sorunu yaşayanlar endokrinoloji bölümüne gitmelidir. Yine yüksek tansiyon hormonal bazı durumların bir neticesi olarak ortaya çıktığı için hipertansiyon tanısı yine endokrinoloji bölümünde gerçekleşir. Yemek şekeri olarak da bilinen insülin direnci vücudun hormonlarının kontrolünde gerçekleştiği sekonder bir problem olarak insan hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Metabolik bir sorun olan insülin direnci hakkında hastalar endokrinoloji uzmanına görünmelidir.

Beslenme bozukluklarına sahip bireyler, anoreksiya nervoza veya bulimia nervoza gibi hastalıklar da endokrinolojik muayene sırasında ortaya çıkan hastalıklardan bazılarıdır. Vücudun besin dengesinin yeteri kadar yapılmaması ve kişilerin zayıflama arzusu ile ortaya çıkan bu hastalıkların sonucu kişilerin hayatına mal olabilir. Bu yüzden beslenme sorunları yaşayan her birey ilk önce endokrinoloji bölümünü ziyaret etmelidir. Tip - 1 ve Tip - 2 diyabet hastaları da yine endokrinoloji bölümünde muayene olarak diyabet hastalıklarının tedavisini gerçekleştirebilir. Gebelik zamanında ortaya çıkan gebelik şekeri olarak bilinen durum kadın doğum uzmanlarının endokrinoloji uzmanları ile yaptığı ortak çalışma sonucunda kontrol altına alınabilir. Tedavi sürecinde hastalara oral ilaçlar verilerek kan şekerini normale düşürmek hedeflenir. Hipofiz bezi, tiroit bezi tiroit kanseri veya tiroit iltihaplanmalarında kişiler yine endokrinoloji bölümünü tercih etmelidir. İç salgı bezlerinin görevini yerine getirmemesi sonucunda kişilerde büyüme geriliği, cücelik gibi durumlar görülürken yetişkin bireyler erken menopoz durumları yine endokrinoloji uzmanın konu alanları arasına girer.