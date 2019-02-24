HABER

Endonezya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2019 19:09 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Gorontalo eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Boalemo bölgesinin 21 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 71 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

PARTNERYurtdışında kimse 'Haydi, kocana çocuk ver' demezYurtdışında kimse 'Haydi, kocana çocuk ver' demez
Gazeteci Zehra Doğan tahliye olduGazeteci Zehra Doğan tahliye oldu
Guaido: 'Bütün Seçenekler Açık Tutulmalı'Guaido: 'Bütün Seçenekler Açık Tutulmalı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya

En Çok Okunan Haberler

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hindistan'da kaçak içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Senegal'de kaplumbağalara ait bir köy: Keur Mbonatt Yi

Senegal'de kaplumbağalara ait bir köy: Keur Mbonatt Yi

Kazakistan'da Orta Çağ savaş teknikleri gösterisi

Kazakistan'da Orta Çağ savaş teknikleri gösterisi

Venezuela sınırında 'insani yardım'ı engellediler

Venezuela sınırındaki 'insani yardım' çatışmaları

Prens Selman aldığı kararla Suudi Arabistan tarihinde bir ilki gerçekleştirdi!

Suudi tarihinde bir ilk! Babasının yetkisini kullanarak...

Türk kargo gemisi İtalya'da karaya oturdu!

Türk kargo gemisi İtalya'da karaya oturdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.