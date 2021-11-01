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Endonezya’da 5.9 büyüklüğünde deprem

01.11.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’daki Sumatra Adası açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından ise tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya’da 5.9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’nın kuzeybatısında yer alan Sumatra Adası açıklarında 6,4 kilometre derinlikte 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise, depremin 6.2 büyüklüğünde olduğu ve depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı aktarıldı. 50 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan Sumatra Adası’ndaki depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.

Endonezya’daki Bali Adası’nda 16 Ekim’de meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Ülkede geçtiğimiz ocak ayında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde ise bir hastane de dahil olmak üzere çok sayıda bina yıkılmış, 50’den fazla can kaybı yaşanmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya
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