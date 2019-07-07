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Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2019 18:51 | Son Güncelleme

Endonezya'nın doğusunda 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü bölgedeki Kuzey Maluku eyaletinin Ternate kentinin 135 kilometre güneybatı açıkları olan ve 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulundu.

Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,9 olarak duyurdu.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti.

Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem Son Depremler tsunami

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iki gune deprem tusunami allahtan musluman ulke
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