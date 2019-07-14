Endonezya’da 7.3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kuzey Maluku adasının güneyinde, merkez üssü Lauwui kentinin 102 kilometre kuzeydoğusu olan ve 7,3 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

BMKG DEPREMİN ŞİDDETİNİ 7,2 OLARAK DUYURDU



Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI



Depremle ilgili henüz tsunami uyarısı yapılmadı.

7,5 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMDE 4 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA-AA





