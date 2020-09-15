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Endonezya’da maske takmayanlara verilen ceza şaşırttı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde maske takmayı reddeden kişilere ceza olarak koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenler için mezar kazdırıldı.

Endonezya’da maske takmayanlara verilen ceza şaşırttı

Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde maske takmayanlara ilginç ceza verilmesi ülkede şaşkınlık yarattı. Cava bölgesinde maske takmayı reddeden 8 kişiye ceza olarak koronavirüsten hayatını kaybedenler için Ngabetan köyündeki mezar kazdırıldı.

Ceza alan kişilerin, cenaze törenlerine katılmadığı sadece mezar kazmakla görevlendirildiği ifade edildi.

"BAŞKA ŞANSIMIZ KALMADI"

Yerel medyaya konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı John Suyono’nun “Şu anda sadece 3 mezar kazıcısı var, bu yüzden ben de bu kişileri mezar kazıcılarıyla birlikte çalıştırabilirim diye düşündüm. Umarım bu daha fazla ihlallerin yaşanmasında caydırıcı bir etken olabilir. Başka şansımız kalmadı” dedi. Yeni önlemleri ihlal eden bölge sakinleri, yasa gereği para cezasına çarptırılıyor ya da kamu hizmeti cezası alıyor.

ENDONEZYA’DA SON DURUM

Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 841 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 221 bin 523 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 158 bin 405 kişinin iyileştiği açıklandı.


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