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Endonezya’da yanardağ patlaması: 500 kişi tahliye edildi

07.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Endonezya’da yanardağ patlaması: 500 kişi tahliye edildi

Geçtiğimiz yıllarda sık sık patlama meydana gelen Endonezya’daki Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda iki kez patlama meydana geldi. Açıklamada, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 200 metre yüksekliğe ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Yogyakarta Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda yerel saatle 08.02 ve 12.50’de küçük patlamalar yaşandığı belirtildi.

1 KİLOMETREYE YAYILDI

Jeolojik Afet Teknolojisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi ısı yayan dumanların kraterden yaklaşık 1 kilometre mesafeye yayıldığını açıkladı.

Ayrıca "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yinelendi.

500'DEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Yetkililer, Java Adası'ndaki Magelang bölgesindeki dağda yaşayan 500'den fazla kişiyi tahliye etti. Endonezya’nın en aktif yanardağı Merapi’deki tehlikeler nedeniyle binlerce insan evlerini ve tarım arazilerini terk etmek zorunda kaldı.

2.968 metre yüksekliğindeki yanardağ, Yogyakarta şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunurken yanardağın çevresindeki ilçelerde yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı belirtildi.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Merapi yanardağında, Haziran ayında da bir patlama gerçekleşmiş, 6 kilometrelik çapta etkili olan patlamada hayatını kaybeden olmamıştı.

250 milyondan fazla insanın yaşadığı bir takımada olan Endonezya, Pasifik “Ateş Çemberi” üzerinde yer almasıyla deprem ve volkanik patlamaların sık olduğu bir bölge olarak dikkat çekiyor.

120’den fazla volkanik dağ olan Endonezya’da devlet yetkilileri yanardağları yakından izleyerek önlemler alıyor. Endonezya'da yer alan yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

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