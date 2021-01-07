Endonezya’da yanardağ patlaması: 500 kişi tahliye edildi

Yetkililer, Java Adası'ndaki Magelang bölgesindeki dağda yaşayan 500'den fazla kişiyi tahliye etti. Endonezya’nın en aktif yanardağı Merapi’deki tehlikeler nedeniyle binlerce insan evlerini ve tarım arazilerini terk etmek zorunda kaldı.

Ayrıca "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yinelendi.

Yogyakarta Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda yerel saatle 08.02 ve 12.50’de küçük patlamalar yaşandığı belirtildi.

Merapi yanardağında, Haziran ayında da bir patlama gerçekleşmiş, 6 kilometrelik çapta etkili olan patlamada hayatını kaybeden olmamıştı.

250 milyondan fazla insanın yaşadığı bir takımada olan Endonezya, Pasifik “Ateş Çemberi” üzerinde yer almasıyla deprem ve volkanik patlamaların sık olduğu bir bölge olarak dikkat çekiyor.

120’den fazla volkanik dağ olan Endonezya’da devlet yetkilileri yanardağları yakından izleyerek önlemler alıyor. Endonezya'da yer alan yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

