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  4. Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı patladı

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 09:59 | Son Güncelleme

Yanardağın 2 kilometrelik çevresinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yapıldı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Cava Adası'nın batı açıklarında yer alan Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Anak Krakatau Yanardağı’ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 2 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Patlama nedeniyle en yüksek ikinci seviye alarm durumunun devam ettiğini açıklayan yetkililer, yanardağ kraterini çevreleyen 2 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması çağrısı yaptı.

Öte yandan yanardağda dün meydana gelen küçük patlamada ise püsküren kül ve duman 200 metre yüksekliğe ulaşmıştı.

Cava ve Sumatra Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda, 22 Aralık'ta Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin neden olduğu patlamalar sırasında kopan büyük bir kütle sebebiyle oluşan, Banten ve Lampung bölgelerinin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamide 437 kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık 130 aktif yanardağın bulunduğu Endonezya'da Merapi, Rinjani, Bromo, Semeru, Anak Karakatu, Agung, Kerinci, Sumbing, Batur, Sibayak ve Sinabung, volkanik hareketliliğin en aktif olduğu yanardağlar arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anak Krakatau Yanardağı Endonezya patlama

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