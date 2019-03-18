HABER

Endonezya'da Diyanet İşleri Bakanlığında yolsuzluk operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 20:42 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Bakanı Lokman Hekim Seyfettin'in ofisinde yüklü miktarda para ele geçirildi

CAKARTA (AA) - Endonezya'daki yolsuzluk operasyonunda, Diyanet İşleri Bakanı Lokman Hekim Seyfettin'in çalışma ofisinde yüklü miktarda para bulunduğu bildirildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Yolsuzlukla Mücadele Birimi'nin (KPK), Diyanet İşleri Bakanlığında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla düzenlediği operasyonda, Bakan Lokman Hekim Seyfettin’in ofisinde yapılan aramada milyonlarca rupiah bulundu.

Yapılacak sayımlar sonrasında paranın miktarına ilişkin bilgi vereceklerini açıklayan KPK Sözcüsü Febri Diansyah, şu an için bir sonuca varmanın erken olduğunu aktardı.

Olayla ilgili incelemelerinin sürdüğünü dile getiren Diansyah, yolsuzluk ile ilişkisi olması halinde bulunan paranın yanı sıra ofisteki bilgisayar gibi elektronik cihazlar ve belgelere el konulacağını bildirdi.

Ayrıca, operasyonunun, rüşvetten gözaltına alınan Birleşik Kalkınma Partisi (PPP) Genel Başkanı Muhammed Romahurmuziy ile bakanlık çalışanı iki yetkilinin adının karıştığı rüşvet olayıyla bağlantılı olarak yapıldığı ifade edildi.

Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler
Silivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranmasına ara verildiSilivri'de kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin aranmasına ara verildi
GÜNCELLEME - Kocaeli'de engelli kişi evinde ölü bulunduGÜNCELLEME - Kocaeli'de engelli kişi evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Bakanlığı Endonezya KPK Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.