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Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

Başkent Cakarta'da toplanan yüzlerce kişi, yolsuzlukla mücadele ve ceza kanununda yapılan değişiklikleri protesto etti

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, yolsuzlukla mücadele ve ceza kanunundaki yeni düzenlemeleri protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Başkentte Bundaran HI Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, değişen yoluzlukla mücadele kanunu ve ceza kanununda öngörülen düzenlemelerin iptalini talep etti.

Hükümet aleyhine slogan atan ve Devlet Başkanı Joko Widodo'nun istifasını isteyen göstericiler, Widodo'nun sosyal politikalarını eleştirdi.

Göstericilerin Başkanlık Sarayı'na yürümesine izin vermeyen polis, bazı cadde ve sokakları güvenlik amacıyla trafiğe kapattı.

Parlamento, 17 Eylül'de yolsuzlukla mücadele kanununu onaylamıştı ancak ceza kanununda değişiklikleri içeren tasarının onaylanması tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

Yolsuzlukla mücadele kanununda yapılan değişikliğin Yolsuzlukla Mücadele Kurumunu (KPK) zayıflattığı ve bunun yolsuzluğu artıracağından endişe ediliyor.

Evlilik dışı birliktelik, eşcinsel ilişki, doktor kararı olmadan kürtaj yapılması ve devlet başkanına hakaret gibi eylemlerin suç kapsamına alınmasını öngören değişikliklere, insan hakları ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekçesiyle karşı çıkılıyor.

Hükümet ise gösterileri, "iktidarı yasa dışı yollardan devirmek isteyenlerin çabası" olarak nitelendiriyor.

Ülke genelinde hafta başından bu yana başkent dahil çeşitli kentlerde ilgili yasa değişikliklerine karşı öğrenci gösterileri düzenlenmişti. Yetkililer, gösterilerde çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Bu arada, pazartesi günü de başkentte geniş katılımlı gösteri yapılması bekleniyor.

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