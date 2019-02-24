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Endonezya'da sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 10:56 | Son Güncelleme

Ülkenin Jayapura kentinde etkili olan selden bin 300 kişi etkilendi

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Papua eyaletinin başkenti Jayapura'da etkili olan selden bin 300 kişinin etkilendiği bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyalet genelinde cuma gününden bu yana devam eden aşırı yağışlar Jayapura'ya bağlı Abepura, Heram ve Güney Jayapura bölgelerinde sele neden oldu.

Bölgede meydana gelen selden bin 300 kişinin olumsuz etkilendiğini açıklayan bölge yetkilileri, ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Nugroho, bölgeden tahliye edilenler için içme suyu, gıda, ilaç ve barınak yardımlarının sürdüğünü bildirdi.

Güney Sulawesi eyaletinde, geçen ay şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sık sık sel ve heyelanlar meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya jayapura Papua eyaleti sel

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