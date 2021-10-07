Endonezyalı kadınların bu yöntemi yaşlanmayı yavaşlatıyor! İşin sırrı pirinç unu...

Kadınlar çok eski zamanlardan beri güzellik için çabaladılar. Biz de sizlerle eski zamanlardan beridir kullanılan, çağlar boyunca kullanışlılığı kanıtlamış olan bir Endonezya güzellik rutinini paylaşıyoruz.

Endonezyalı kadınların güzelliklerinin sırrı pirinç unu maskesine dayanıyor. Kadınlar yüz maskesi olarak pirinç ununu suyla karıştırarak bir macun kıvamına getiriyor. Ardından ise yüzlerindeki ölü deriden kurtulmak için dairesel hareketlerle bu karışımı uyguluyor. Son adımda ise yüzlerini arındırmak için ılık suyla durulamayı tercih ediyor. Kimi zaman kadınlar pirinç unundan yüz maskesi olarak yararlanmanın yanında vücut peelingi olarak da kullanıyor. Vücut peelinglerine ise pirinç ununun yanında zencefil, fındık, zerdeçal kökü, tarçın ve sandal ağacı tozu ekliyorlar. Bu doğal karışım cildi yumuşatmanın yanında derinlemesine temizlik sağlıyor.



