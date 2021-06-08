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Çinli kadınların güzellik sırrı! Sağlıklı saçlarının kökeni Huangluo geleneğindeki pirinç suyuna dayanıyor

08.06.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli kadınlar kusursuz ciltleri, sağlıklı ve parlak saçlarıyla çoğu zaman dikkat çekiyorlar. Asya kültürünün kucağında yetişen ve gelişen Çin halkının modern dünyadan uzak kendilerine has gelenekleri devam ediyor. Bu geleneklerden biri de sağlıklı saçlara sahip olma formülü olarak karşımıza çıkıyor.

Çinli kadınların güzellik sırrı! Sağlıklı saçlarının kökeni Huangluo geleneğindeki pirinç suyuna dayanıyor

Çin, gelenekleri ve kültürel yapısıyla diğer ülkelerden oldukça farklıdır. Bu farklılık beraberinde sadece kendilerinin uyguladığı rutinleri de getirmiştir. Turist olarak Çin’e gittiğinizde özellikle birbirinden ilginç teknolojik ürünlere rastlarsınız. Teknolojinin gelişimine rağmen Çinli kadınlar güzellik konusunda hala eski geleneklerine güveniyor. Güçlü, sağlıklı saçlarının sırrı, eski Çin köyü Huangluo'dan geliyor. "Uzun Saç Köyü" lakaplı Yao kadınları, uzun ve parlak saçlarıyla ünlüdür. Bu bölgedeki çoğu kadının saçları 1,4 metreden uzun! Peki bu sır nedir?

Antik çağlardan beri, Yao kadınları ve Çin prensesleri pirinçlerini pişirdikleri suyu saçlarını yıkamak için kullanıyor. Yao kadınları için uzun ve parlak saçları uzun ömrü, refahı, zenginliği ve iyi şansı ifade ediyor. Yao kadınları saçlarını kutsal olarak sayıyor ve sadece eşleri ile çocuklarının dokunmasına izin veriyorlardı. Ailenin dışından birinin saçları görmesi bile kadının ailesiyle damadı olarak 3 yıl geçirmek zorunda kalmasına neden oluyordu. Bu yasa 1980’li yılların sonunda kaldırıldı.

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Pirinç suyuyla gerçekleştirilen güzellik rutini ise bir hayli basit. İlk olarak temiz bir sudan geçirdiğiniz 1 su bardağı pirinci kaba koyun. Üzerine pirinçlerin üzerini geçecek kadar su ekleyin ve 15 dakika boyunca bekletin. Pirinçlerin nişastasını salabilmesi için ara sıra karıştırmayı unutmayın. Sonrasında elde ettiğiniz suyu bir başka kaba alın. Fermente olmaya ve ekşi hale gelene kadar bir veya 2 gün oda sıcaklığında bırakın. Bekleme işleminin sonrasında kaynatın ve soğumaya bırakın. Dilerseniz içerisine birkaç damla çay ağacı, lavanta veya biberiye yağı ekleyebilirsiniz. Bu suyu saç derinize nazikçe masaj yaparak doğal bir şampuan olarak kullanın. İyice durulayın.

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Çin saç bakımı
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