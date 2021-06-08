Çinli kadınların güzellik sırrı! Sağlıklı saçlarının kökeni Huangluo geleneğindeki pirinç suyuna dayanıyor

Çin, gelenekleri ve kültürel yapısıyla diğer ülkelerden oldukça farklıdır. Bu farklılık beraberinde sadece kendilerinin uyguladığı rutinleri de getirmiştir. Turist olarak Çin’e gittiğinizde özellikle birbirinden ilginç teknolojik ürünlere rastlarsınız. Teknolojinin gelişimine rağmen Çinli kadınlar güzellik konusunda hala eski geleneklerine güveniyor. Güçlü, sağlıklı saçlarının sırrı, eski Çin köyü Huangluo'dan geliyor. "Uzun Saç Köyü" lakaplı Yao kadınları, uzun ve parlak saçlarıyla ünlüdür. Bu bölgedeki çoğu kadının saçları 1,4 metreden uzun! Peki bu sır nedir?

Antik çağlardan beri, Yao kadınları ve Çin prensesleri pirinçlerini pişirdikleri suyu saçlarını yıkamak için kullanıyor. Yao kadınları için uzun ve parlak saçları uzun ömrü, refahı, zenginliği ve iyi şansı ifade ediyor. Yao kadınları saçlarını kutsal olarak sayıyor ve sadece eşleri ile çocuklarının dokunmasına izin veriyorlardı. Ailenin dışından birinin saçları görmesi bile kadının ailesiyle damadı olarak 3 yıl geçirmek zorunda kalmasına neden oluyordu. Bu yasa 1980’li yılların sonunda kaldırıldı.