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Endonezya'nın Papua eyaletindeki ırkçılık karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Papua eyaletindeki ırkçılık karşıtı gösterilerde çıkan çatışmada en az 20 kişi öldü

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinin Wamena kentinde, ırkçılık karşıtı yaşanan şiddetli protestolarda çıkan çatışmada en 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, eyalette bir lise öğretmeninin Papua yerlisi öğrencilere ırkçı hakarette bulunduğu söylentisi üzerine, Wamena kentindeki gösterilerde çıkan çatışmada en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Çatışmalarda 65 kişinin yaralandığını ve ölenler arasında bir askerin olduğunu açıklayan yerel yetkililer, bölgedeki protestolarda onlarca göstericinin gözaltına alındığını belirtti.

Emniyet güçleri ise bölgede güvenliğin kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

- Öğretmenin, Malenezyan öğrencilere "ırkçı hakarette bulunduğu" iddiası

Bugün, "bir lise öğretmeninin derste, Papua yerli halkına mensup Malenezyan öğrencilere 'maymun' diyerek ırkçı hakarette bulunduğu" iddiası üzerine, bölgede çıkan gösterilerde bazı hükümet binaları, konutları, dükkanları ve araçları ateşe verilmişti.

Ülkede, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü etkinliklerinde Surabaya'da Papualı öğrencilerin sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıya uğradığı iddia edilmişti.

Kutlamalara katılmadığı belirtilen öğrencilerin gözaltına alınması ise Batı Papua ve Papua eyaletinde tepkiyle karşılanmıştı. Bunun üzerine eylülün başında kitlesel protestolarda göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki çıkan çatışmada bir asker ve iki sivil yaşamını yitirmişti.

Papua ve Batı Papua bölgeleri, 1898'da Endonezya ile Hollanda sömürge yönetimine katılmıştı.

Endonezya 1949'da bağımsızlığını kazandığında Papua birlik topraklarına katılmamıştı. Sonraki 10 yılda Hollanda yönetiminde yaşayan bölge, 1962'de Birleşmiş Milletler (BM) yönetimine geçmiş, 1963'te ise bağımsızlık için referandum düzenlenmesi şartıyla Endonezya'ya verilmişti.

Endonezya, 1969'da düzenlenen tartışmalı referandumda bağımsızlık sonucu çıkmaması üzerine bölgeyi kendi eyaleti ilan etmişti.

Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplarca bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

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can kaybı Endonezya ırkçılık karşıtı gösteri Papua wamena

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