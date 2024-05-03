Endoskopi nedir, nasıl yapılır? Endoskopi ne kadar sürer?

Endoskopik işlemler tanısal ve tedavi amaçlı olabilir. Tanısal endoskopiler hastalıkların teşhis edilmesi için kullanılırken, tedavi amaçlı endoskopiler, cerrahi olmayan yöntemlerle hastalıkların tedavisine olanak sağlar. Endoskopi, birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanılabilir. Örneğin gastroskopi mide ve onikiparmak bağırsağının iç yüzeyinin incelenmesinde, kolonoskopi ise kalın bağırsağın incelenmesinde kullanılır.
Endoskopi vücut içindeki organları ve dokuları incelemek için kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem esnek bir tüp olan endoskop aracılığıyla gerçekleştirilir. Endoskop, ucu kamera ve ışık kaynağıyla donatılmış, esnek bir tüptür. Bu yöntem cerrahi olmayan bir prosedür olduğu için genellikle cerrahi müdahalelere tercih edilir. Endoskopi sırasında görüntüler alınırken aynı zamanda biyopsi yapılabilir veya küçük cerrahi işlemler gerçekleştirilebilir. Endoskopi türleri şunlardır:
Endoskopi sindirim sistemi ve diğer bazı organların içini incelemek için kullanılan bir tıbbi prosedürdür. Endoskopinin en yaygın yapılma nedenleri şunlardır:
Endoskopi işleminden önce 6-8 saat süreyle aç kalmanız istenebilir. İşlem sırasında sedasyon veya anestezi verilebilir. Endoskop, ağız veya anüs yoluyla nazikçe yerleştirilir. Doktor, endoskopu sindirim sisteminizden geçirerek organlarınızı inceler. Doktor, gerekirse doku örnekleri (biyopsi) alabilir veya polipler gibi küçük büyümeleri çıkarabilir.
Üst sindirim sistemi endoskopileri (gastroskopi) genellikle 3 ila 5 dakika sürer. Kolonoskopi ise 15 ila 20 dakika sürer. Eğer işlem sırasında biyopsi, polip veya diğer müdahaleler yapılırsa işlem süresi daha uzun olabilir. Bazı durumlarda endoskopi işlemi 30 dakikadan fazla sürebilir.
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