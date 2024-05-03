Endoskopi nedir, nasıl yapılır? Endoskopi ne kadar sürer?

Endoskopik işlemler tanısal ve tedavi amaçlı olabilir. Tanısal endoskopiler hastalıkların teşhis edilmesi için kullanılırken, tedavi amaçlı endoskopiler, cerrahi olmayan yöntemlerle hastalıkların tedavisine olanak sağlar. Endoskopi, birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanılabilir. Örneğin gastroskopi mide ve onikiparmak bağırsağının iç yüzeyinin incelenmesinde, kolonoskopi ise kalın bağırsağın incelenmesinde kullanılır.

Endoskopi nedir?

Endoskopi vücut içindeki organları ve dokuları incelemek için kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem esnek bir tüp olan endoskop aracılığıyla gerçekleştirilir. Endoskop, ucu kamera ve ışık kaynağıyla donatılmış, esnek bir tüptür. Bu yöntem cerrahi olmayan bir prosedür olduğu için genellikle cerrahi müdahalelere tercih edilir. Endoskopi sırasında görüntüler alınırken aynı zamanda biyopsi yapılabilir veya küçük cerrahi işlemler gerçekleştirilebilir. Endoskopi türleri şunlardır:

Gastroskopi

Kolonoskopi

Sigmoidoskopi

Kapsül endoskopi

Enteroskopi

Endoskopi neden yapılır?

Endoskopi sindirim sistemi ve diğer bazı organların içini incelemek için kullanılan bir tıbbi prosedürdür. Endoskopinin en yaygın yapılma nedenleri şunlardır:

Mide ülseri, gastrit veya reflü hastalığı gibi sindirim sistemi hastalıkların tespiti

Kolon kanseri veya polipler gibi kanserlerin tespiti

Enfeksiyonların tespiti

İltihaplanma tespiti

Kanama tespiti

Daralma veya tıkanıklık tespiti

Yabancı cisim tespiti

Mide ülseri veya kanamasını durdurmak

Polipleri veya küçük tümörleri çıkarmak

Daralmış alanları genişletmek

Yabancı cisimleri çıkarmak

Dokudan biyopsi almak

Kanser taraması

Organların işlevini değerlendirmek

Cerrahi prosedürlere rehberlik etmek

Endoskopi nasıl yapılır?

Endoskopi işleminden önce 6-8 saat süreyle aç kalmanız istenebilir. İşlem sırasında sedasyon veya anestezi verilebilir. Endoskop, ağız veya anüs yoluyla nazikçe yerleştirilir. Doktor, endoskopu sindirim sisteminizden geçirerek organlarınızı inceler. Doktor, gerekirse doku örnekleri (biyopsi) alabilir veya polipler gibi küçük büyümeleri çıkarabilir.

Endoskopi ne kadar sürer?

Üst sindirim sistemi endoskopileri (gastroskopi) genellikle 3 ila 5 dakika sürer. Kolonoskopi ise 15 ila 20 dakika sürer. Eğer işlem sırasında biyopsi, polip veya diğer müdahaleler yapılırsa işlem süresi daha uzun olabilir. Bazı durumlarda endoskopi işlemi 30 dakikadan fazla sürebilir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





