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Endoskopi nedir, nasıl yapılır? Endoskopi ne kadar sürer?

Cem Ölmez Cem Ölmez
30.04.2024 20:42
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Endoskopi modern tıbbın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiş, tanı ve tedavide büyük önem taşıyan bir tıbbi prosedürdür. Endoskopi bir kamera ve ışık kaynağıyla donatılmış esnek bir tüp olan endoskop aracılığıyla vücut içerisine girilerek yapılan bir inceleme yöntemidir. Genellikle mide, bağırsaklar, solunum yolları, mesane ve eklemler gibi iç organlara erişmek için kullanılır.

Endoskopi nedir, nasıl yapılır? Endoskopi ne kadar sürer?

İçindekiler

  • Endoskopi nedir?
  • Endoskopi neden yapılır?
  • Endoskopi nasıl yapılır?
  • Endoskopi ne kadar sürer?

Endoskopik işlemler tanısal ve tedavi amaçlı olabilir. Tanısal endoskopiler hastalıkların teşhis edilmesi için kullanılırken, tedavi amaçlı endoskopiler, cerrahi olmayan yöntemlerle hastalıkların tedavisine olanak sağlar. Endoskopi, birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanılabilir. Örneğin gastroskopi mide ve onikiparmak bağırsağının iç yüzeyinin incelenmesinde, kolonoskopi ise kalın bağırsağın incelenmesinde kullanılır.

Endoskopi nedir?

Endoskopi vücut içindeki organları ve dokuları incelemek için kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem esnek bir tüp olan endoskop aracılığıyla gerçekleştirilir. Endoskop, ucu kamera ve ışık kaynağıyla donatılmış, esnek bir tüptür. Bu yöntem cerrahi olmayan bir prosedür olduğu için genellikle cerrahi müdahalelere tercih edilir. Endoskopi sırasında görüntüler alınırken aynı zamanda biyopsi yapılabilir veya küçük cerrahi işlemler gerçekleştirilebilir. Endoskopi türleri şunlardır:

  • Gastroskopi
  • Kolonoskopi
  • Sigmoidoskopi
  • Kapsül endoskopi
  • Enteroskopi

Endoskopi neden yapılır?

Endoskopi sindirim sistemi ve diğer bazı organların içini incelemek için kullanılan bir tıbbi prosedürdür. Endoskopinin en yaygın yapılma nedenleri şunlardır:

  • Mide ülseri, gastrit veya reflü hastalığı gibi sindirim sistemi hastalıkların tespiti
  • Kolon kanseri veya polipler gibi kanserlerin tespiti
  • Enfeksiyonların tespiti
  • İltihaplanma tespiti
  • Kanama tespiti
  • Daralma veya tıkanıklık tespiti
  • Yabancı cisim tespiti
  • Mide ülseri veya kanamasını durdurmak
  • Polipleri veya küçük tümörleri çıkarmak
  • Daralmış alanları genişletmek
  • Yabancı cisimleri çıkarmak
  • Dokudan biyopsi almak
  • Kanser taraması
  • Organların işlevini değerlendirmek
  • Cerrahi prosedürlere rehberlik etmek

Endoskopi nasıl yapılır?

Endoskopi işleminden önce 6-8 saat süreyle aç kalmanız istenebilir. İşlem sırasında sedasyon veya anestezi verilebilir. Endoskop, ağız veya anüs yoluyla nazikçe yerleştirilir. Doktor, endoskopu sindirim sisteminizden geçirerek organlarınızı inceler. Doktor, gerekirse doku örnekleri (biyopsi) alabilir veya polipler gibi küçük büyümeleri çıkarabilir.

Endoskopi ne kadar sürer?

Üst sindirim sistemi endoskopileri (gastroskopi) genellikle 3 ila 5 dakika sürer. Kolonoskopi ise 15 ila 20 dakika sürer. Eğer işlem sırasında biyopsi, polip veya diğer müdahaleler yapılırsa işlem süresi daha uzun olabilir. Bazı durumlarda endoskopi işlemi 30 dakikadan fazla sürebilir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

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endoskopi
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