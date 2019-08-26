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Enerji Bakanı Dönmez: Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Buradan tekrar hatırlatmak ve dile getirmek isterim ki; Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek" dedi.

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Buradan tekrar hatırlatmak ve dile getirmek isterim ki; Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek" dedi. Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Tacoy, Romanya Enerji Bakanı Prof. Dr. Anton Anton, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, eski Kanada Araştırma, Yenilikler ve Bilim Bakanı Dr. Reza Moridi, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de katıldı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kongredeki konuşmasında, şunları söyledi: "Neler olacağını çok önceden tahmin ederek envanterimize kattığımız Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz gemilerimiz Türkiye'nin milli enerji ve maden politikasının en somut örnekleri, Türkiye'nin kararlı duruşunun en net göstergesidir. Tabii bu milli devlerimizi yok saymaya çalışanlar da yok değil. Ve maalesef, Yavuz ve Fatih, Doğu Akdeniz'de çalıştıkça ve sonuca yaklaştıkça 'başarısızlık' için ellerini ovuşturanlar da var. Tüm Türkiye bu konuda ittifak etmişken hala bu konuyu istismar etmek, yapılanları görmezden gelmek bir art niyetin sonucudur. Ayrıca bizden zannettiğimiz ama bizim sevindiğimize üzülen, üzüldüğümüze de sevinenleri hayretle izliyoruz. Buradan tekrar hatırlatmak ve dile getirmek isterim ki; Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek. Çünkü tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli milliliğe ve yerliliğe dayanıyor. Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olacağız."

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