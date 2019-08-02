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"Enerji fiyatlarının aşağı çekilmesini talep ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:07 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay: - "Döviz kurlarında yaşanan düşüşle birlikte enerji fiyatlarının aşağı çekilmesini talep ediyoruz. Döviz kurları gerilemeye başladı ancak üretim sektörünün en önemli girdilerinden olan elektrik ve doğal gaz maliyetleri, yılbaşından bu yana yüzde 50'nin üzerinde arttı"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, "Döviz kurlarında yaşanan düşüşle birlikte enerji fiyatlarının aşağı çekilmesini talep ediyoruz. Döviz kurları gerilemeye başladı ancak üretim sektörünün en önemli girdilerinden olan elektrik ve doğal gaz maliyetleri, yılbaşından bu yana yüzde 50'nin üzerinde arttı." ifadelerini kullandı.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, başta doğal gaz ve elektrik olmak üzere üretim maliyetleri üzerindeki yüklerin hafifletilmesi gerektiğini belirtti.

Ekonomi yönetiminin proaktif yaklaşımıyla üretici firmalar için çok önemli destek mekanizmalarının harekete geçirildiğine işaret eden Burkay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Döviz kurlarında yaşanan düşüşle birlikte enerji fiyatlarının aşağı çekilmesini talep ediyoruz. Bununla birlikte yeni ekonomi programında da belirlenen faiz ve enflasyonda hedeflerin tutturulmasına dönük olumlu gelişmeler yaşandı. Diğer taraftan döviz kurları da gerilemeye başladı ancak üretim sektörünün en önemli girdilerinden olan elektrik ve doğal gaz maliyetleri, yılbaşından bu yana yüzde 50'nin üzerinde arttı. Enerji maliyetlerindeki değişkenlik ve sürekli artış, tüm işletmelerimizin üretim maliyetlerine de yansımaktadır."

Yatırımları artırmak, ihracattaki başarıyı sürdürülebilir kılmak ve istihdam piyasasının önündeki engelleri kaldırmak için sanayicinin üzerindeki yüklerin hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan Burkay, indirim beklenen bir dönemde artan doğal gaz fiyatlarıyla birlikte elektrik fiyatlarının da gözden geçirilmesi ve gerekli indirimlerin yapılmasını istediklerini belirtti.

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