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Enerji nakil kablosu çalan 2 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 12:53 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Çevril ve Kuşçu mahallelerinin elektriğini keserek, enerji nakil kablosunu çalan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Enerji nakil kablosu çalan 2 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Çevril ve Kuşçu mahallelerinin elektriğini keserek, enerji nakil kablosunu çalan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Kocasinan ilçesine bağlı Çevril mahallesinde meydana gelen olayda, N.S ve K.S'nin, mahallede bulunan 1200 metre uzunluğundaki enerji nakil kablosunu çaldığı belirlendi. Aynı gün Kuşçu Mahallesi'nde de enerji nakil kablosunu çalarken yakalanan 2 kişi sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Akraba oldukları öğrenilen 2 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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