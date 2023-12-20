HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enfeksiyon alarmı! Grip mi, Covid mi? Hastanelere akın ediyorlar

Enfeksiyon alarmı! Grip mi, Covid mi? Hastanelere akın ediyorlar

20.12.2023 09:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok kentinde hastane koridorları üst solunum yolu rahatsızlıklarıyla gelenlerle dolmaya başladı. Özellikle son 10 günde artan vakalar uzmanları endişelendirirken, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan, koronavirüs testlerinin yeniden başlatılması gerektiğini söyledi.

Enfeksiyon alarmı! Grip mi, Covid mi? Hastanelere akın ediyorlar

Yurt genelinde özellikle son on günde üst solunum yolları vakalarında büyük artış yaşanmaya başladı. Benzer şikayetlerin artması 'koronavirüs' endişesi yaratırken; uzmanlar söz konusu salgının adının konulabilmesi için Kovid testlerinin yeniden başlatılmasını istedi.

10 GÜNDE PATLADI, SINIFLAR BOŞALDI

Sözcü'nün haberine göre, hastanelerdeki uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen vatandaşların neredeyse tamamının, kas-iskelet ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı, geçmeyen öksürük ve aralıkla tekrarlayan boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyleyen hekimler, son 10 gündeki yoğunluğa dikkat çekti. Özellikle İstanbul’da okullardaki öğrenci mevcudunun yarı yarıya indiği, birçok işyerinde çalışanların istirahat için aile hekimleri ve hastanelere başvurduğu belirtildi.

"TESTLER YENİDEN BAŞLATILMALI"

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan, vatandaşların özellikle sağlık kuruluşlarına girdiğinde maske kullanmasını önererek şunları söyledi:

"Üst solunum yolu vakalarında ciddi bir artış var son 10 gündür. Öğrencilere, çalışanlara harıl harıl istirahat raporu veriyoruz. Bu durumun aydınlatılması, mevcut salgının adının konması Sağlık Bakanlığı’nın görevi.

Yaşanan salgın covid midir yoksa gribal enfeksiyon veya başka bir şey mi? Bunun için halen yapılmayan covid testlerinin kesinlikle tekrar yapılmaya başlanması gerekiyor. Ayrıca kamuoyuna yönelik olarak da; sağlık kuruluşlarına girişte maske takılması uyarısını yapmak yerinde olacaktır."

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzlanda'da başkent için kritik uyarı!İzlanda'da başkent için kritik uyarı!
Aday gösterilebileceği 3 ili canlı yayında açıkladıAday gösterilebileceği 3 ili canlı yayında açıkladı
İYİ Parti için "AK Parti ile iş birliği" senaryosu! "Zırva kıvamında sözler"İYİ Parti için "AK Parti ile iş birliği" senaryosu! "Zırva kıvamında sözler"
Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon grip hastane
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Lüks hayatları yakın markajda! "Daha yeni keşfettiler beni"

Lüks hayatları yakın markajda! "Daha yeni keşfettiler beni"

Eski eşinin tüm ailesini öldürdü! Afyonkarahisar’da katliam: 4 ölü…

Eski eşinin tüm ailesini öldürdü! Afyonkarahisar’da katliam: 4 ölü…

AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu!

AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu!

Hastane yöneticileri de işin içinde! "Çürük"çülerin hazin sonu

Hastane yöneticileri de işin içinde! "Çürük"çülerin hazin sonu

Canlı yayında iki yere vurgu yaptı! "Kurtulma şansı yok"

Canlı yayında iki yere vurgu yaptı! "Kurtulma şansı yok"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.