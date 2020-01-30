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Enfeksiyona yol açıyor! Günlük kıyafetle yatağa oturmayın kimseyi de oturtmayın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sevgiliniz ya da başka biri yatağınıza gün boyunca giydiği kıyafetlerle oturuyorsa onu uyarın. Çünkü günlük kıyafetler çok fazla toz ve bakteri taşıyor. Enfeksiyonlara davetiye çıkarmamak için bilimsel çalışmanın sonucunu okumaya devam edin.

Enfeksiyona yol açıyor! Günlük kıyafetle yatağa oturmayın kimseyi de oturtmayın

New York Üniversitesi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Direktörü Philip Tierno'ya göre, bakteriler kıyafetlerinizde haftalarca hatta aylarca yaşayabilir. Tierno, yepyeni kıyafetlerin bile mikroplara bulaşmış olabileceği ihtimali olduğundan, yatağa oturmadan önce 12 saat boyunca giydiğiniz gömleği çıkarmalısınzı diyor. Gün boyunca giyilen kıyafetler enfeksiyonlara, döküntülere, akneye ve hatta pire oluşumuna bile neden olabilir.

SİVİLCE GÖRÜLMESİNİN NEDENLERİNDEN BİRİ DE BU

Sırt ve göğsümüzde sıklıkla sivilce görmemizin nedenlerinden biri, sokak ve ofis tozu, ter ve ölü deriyi toplayan yağlı kıyafetlerdir. Tierno, 'Dışarıda zaman geçirdiğiniz günlük giysilerinizin neye temas ettiğini düşünmek için bir dakikanızı ayırın: Toplu taşım araçlarının koltukları, ofis koltukları, bar tabureleri, asansör duvarları, park bankları… Şimdi bu koltuklarda kaç kişinin daha olduğunu düşünün! Bu insanları yatağınıza oturmaya davet eder misiniz?' diyor.

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ENFEKSİYONLARA YER AÇMAYIN! YATAĞINIZ GÜVENLİ ALANINIZ OLMALI

Yatağınız rahatlamak ve enerji kazanmak için bir yer olduğu için kendinizi battaniyeninize sarmak ve yastığınıza sarılmak konusunda rahat olmalısınız. Harvard'daki Uyku Tıbbı Bölümü, örneğin, yatakta çalışmamanızı ve bunun yerine mutfakta veya oturma odasında arkadaşlarınızla zaman geçirmenizi önerir. Böylece beyin yatağı gevşeme ve rahatlıkla ilişkilendirir, bu da sağlıklı uykuya büyük katkı sağlar.

Kıyafetlerinizin sokaklarda neye dokunduğunu fark etmeye başladıktan sonra, birisinin yatağınıza oturmasına izin vermeden önce iki kez düşüneceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon, günlük kıyafetle yatağa oturmak,

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