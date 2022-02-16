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Enflasyon: İngiltere'de yıllık enflasyon %5,5'le son 30 yılın zirvesinde

16.02.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de enflasyon Ocak ayında yıllık bazda yüzde 5,5 olarak açıklandı. Bu, 1992'den bu yana kayda geçen en yüksek enflasyon oranıydı. Bir önceki ayda yıllık enflasyon yüzde 5.4 olarak açıklanmıştı. Enflasyonun bu yıl yüzde 7'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Enflasyon: İngiltere'de yıllık enflasyon %5,5'le son 30 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon Ocak ayında yıllık bazda yüzde 5,5 olarak açıklandı. Bu, 1992'den bu yana kayda geçen en yüksek enflasyon oranıydı. Bir önceki ayda yıllık enflasyon yüzde 5,4 olarak açıklanmıştı. Enflasyonun bu yıl yüzde 7'nin üzerine çıkması bekleniyor.

İngiltere'nin Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesine etkiliydi.

Enflasyon 1992'den bu yana en yüksek seviyde ve bu yıl yüzde 7'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Pandemi kısıtlamaları gevşetildiğinden bu yana şirketler artan ücret, nakliye ve enerji maliyetlerini müşterilerine yansıtıyor.

ONS, perakendecilerin normalden daha az satış ve indirim sunduğunu söyledi.

ONS baş ekonomisti Grant Fitzner, geleneksel fiyat düşüşlerine rağmen, satışlardaki düşüşün bu etkiyi sınırladığını ve 1990'dan bu yana Ocak ayında gerçekleşen en küçük düşüşün yaşandığını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası, faizleri Aralık ayında iki kez yükselterek yüzde 0.1'den 0.5'e çıkardı. Piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'nın 17 Mart tarihindeki toplantısında faizleri yüzde 0.75 ya da yüzde 1'e çıkaracağı beklentisi hakim.

İngiltere'de enflasyon oranı, ortalama ücret artışından daha yüksek seyrediyor. Bu, yaşam standartlarının düşmesi anlamına geliyor.

Enflasyon nedir?

Enflasyon, fiyat artışlarının hangi oranda olduğunu gösteren gösterge. Gıda, giysi, beyaz eşya gibi malların yanı sıra, kuaför, araba temizletme gibi hizmet sektörlerindeki fiyat artışını da ifade ediyor.

Enflasyon oranı düşük olduğunda bunu günlük yaşamda aydan aya hissetmesi zor. Ama uzun vadede bu fiyat artışları, elinizdeki parayla ne kadar mal ve hizmet satın alabileceğinizi etkiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon İngiltere
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