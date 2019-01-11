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Engelli aile, Nüfus Müdürlüğü'ne müdürün makam aracıyla getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 16:19 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, yeni kimlik başvurusunda bulunmak isteyen KOAH ve obezite hastası Eyüp Demir (88) ile görme engelli oğlu Halil Demir (58), kendi imkanlarıyla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne gidemeyince, devreye kurumun İl Müdürü İlhan Eser girdi.

Engelli aile, Nüfus Müdürlüğü'ne müdürün makam aracıyla getirildi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, yeni kimlik başvurusunda bulunmak isteyen KOAH ve obezite hastası Eyüp Demir (88) ile görme engelli oğlu Halil Demir (58), kendi imkanlarıyla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne gidemeyince, devreye kurumun İl Müdürü İlhan Eser girdi. Eser, makam aracını Demir ailesine tahsis etti.
Afyonkarahisar merkez Kışlacık Mahallesi'nde oturan KOAH ve obezite hastası, konuşma güçlüğü çeken, işitme duyusunu da kaybeden Eyüp Demir ve görme engelli oğlu Halil Demir, sağlık ve engellilik durumu nedeniyle ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamakta güçlük çekiyor. Eşi Hatice Demir'in yardımıyla günlük işlerini yapan Eyüp Demir, oğlu ile yeni kimlik kartı çıkarmak için Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmak istedi. Ancak baba ve oğul, sağlık sorunları nedeniyle kendi imkanlarıyla kuruma gidemedi.
'PERSONEL YARDIM ETTİ'
150 kilo olan ve bu nedenle yürüme güçlüğü de çeken Eyüp Demir ve oğlu, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'yle iletişime geçerek yardım istedi. Talep üzerine Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü İlhan Eser, makam aracını Demir ailesine tahsis etti. Baba Eyüp Demir, eşi Hatice ve oğlu Halil, araçla evlerinden alınarak İl Müdürlüğü'ne getirildi. Eyüp Demir ve Halil Demir, kendilerine refakat eden personelin yardımıyla kimlik başvurusunu gerçekleştirdi. Demir ailesi işlemlerinin ardından yeniden makam aracıyla evine bırakıldı.
'VATANDAŞA HİZMET ODAKLI ÇALIŞIYORUZ'
Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü İlhan Eser, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirterek, kendilerine ulaştıklarında hemen yardımcı olmak için harekete geçtiklerini söyledi. Eyüp Demir'in KOAH ve obezite hastası olduğunu, konuşma güçlüğü çektiğini, işitme yetisini kaybettiğini, kilosu nedeniyle de yürüme güçlüğü çektiğini belirten İlhan Eser, "Oğlu da görme engelli. Bizi arayıp yardım istediler. Valimizin verdiği talimat, 'Vatandaşa hizmet odaklı anlayış içerisinde çalışın'dır. Genel olarak bu Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıdır. Bu düşünceyle vatandaşımızı evinden aldık. Kurumumuzun girişine engelli vatandaşlar için açtığımız büroda tüm işlemlerini yaptık" dedi.
BİZE YARDIMCI OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM
Halil Demir ise babası ve kendisi için gönderilen araçla hizmet noktasına gelerek işlemlerini yaptıklarını söyledi. Hatice Demir de eşinin işitme engelli ve yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları olduğunu anlatarak, kendilerine gösterilen kolaylık için yetkililere teşekkür etti.

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Engelli aile, Nüfus Müdürlüğü'ne müdürün makam aracıyla getirildiEngelli aile, Nüfus Müdürlüğü'ne müdürün makam aracıyla getirildiEngelli aile, Nüfus Müdürlüğü'ne müdürün makam aracıyla getirildiEngelli aile, Nüfus Müdürlüğü'ne müdürün makam aracıyla getirildi

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