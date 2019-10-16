"Engelli bireylerle ilgili farkındalık düzeyi daha da artmalı"

İSTANBUL (AA) - Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu (DİEF) Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak, toplumun engelli bireyler noktasındaki farkındalığının eskiye göre daha iyi durumda olduğunu ancak bu bilinç düzeyinin henüz istenilen seviyeye gelmediğini belirterek, "Bu nedenle sivil toplum kuruluşları olarak daha çok çalışmalıyız." dedi.

DİEF'in İstanbul'daki işitme engellilere daha rahat ulaşılabilmesi amacıyla faaliyete başlayan İstanbul İl Temsilciliği, engelli bireyler, aileleri ve gönüllülerin de katılımıyla düzenlenen programla açıldı.

Etkinlikte konuşan Özkaynak, federasyon olarak amaçlarının sosyal projeler yaparak engelli bireylere ulaşmak olduğunu ifade etti.

Özkaynak, "Bura benim çocuğum gibi. İşitme engellilerle 2005'te Kayseri'de tanıştım. O günden sonra engelli arkadaşlarımız bizleri bırakmadı, biz de onları bırakmadık, bırakmaya da niyetimiz yok. İnşallah onlara bir şeyler yapabilirsek ne mutlu bizlere." diye konuştu

Konuşmasında federasyonun engelli bireylere ilişkin yürüttüğü projeleri de değinen Özkaynak, "Toplumumuz engelli bireyler noktasındaki farkındalığı eskiye göre daha iyi durumda ancak bu bilinç düzeyi henüz istenilen seviyeye gelmedi. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları olarak daha çok çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.