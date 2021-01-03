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Engelli gence cinsel saldırı şüphelisinin mallarına zarar verildi

03.01.2021 18:44 | Son Güncelleme:
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Engelli gence cinsel saldırı şüphelisinin mallarına zarar verildi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyünde fırın ve market işleten M.D. (56), zihinsel engelli erkek N.T.'ye (25) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Köyde olay sonrası kimliği belirsiz kişiler, M.D.'nin aracını devirdi, iş yerinin camlarını kırıp, önündeki tezgahları dağıttı.

Güvemalan köyünde fırın ve market işleten evli ve 3 çocuk babası M.D., iddiaya göre uzaktan akrabası olan yüzde 80 zihinsel engelli N.T.'ye cinsel saldırıda bulundu. Baba A.T., oğlu N.T.'nin cinsel saldırıya uğradığını anlatması üzerine durumu köy muhtarı Mehmet Öner ve jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, baba A.T.'nin şikayeti üzerine M.D.'yi gözaltına aldı. Karakolda ifadesi alınan M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olayın ardından kimliği belirsiz bazı kişiler, cinsel istismarla suçlanan M.D.'nin evinin önündeki aracını devirdi, fırın ve marketin camlarını kırarak, iş yerinin önündeki tezgah ve dolapları dağıttı. Devrilen araç daha sonra M.D.’nin yakınları tarafından gece yarısı çekiciyle evin önünden alınarak götürüldü.

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Köy Muhtarı Mehmet Öner, "Ailesi arayarak bana durumu anlattı. Jandarmaya bildirmelerini söyledim. Sonrasında jandarma köye gelip bu şahsı almış. Öfkeden iş yerlerinin camlarını kırmışlar. Ben kimin yaptığını görmedim” diye konuştu.
Olayların ardından tutuklanan M.D.'nin ailesinin de Güvemalandaki evlerini terk edip başka bir yere gittiği öğrenildi. (DHA)

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