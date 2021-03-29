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Engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı

29.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işitme engelli genci öldüresiye döven ve şiddet görüntüsü sosyal medyada yayınlayan Fırat K.’ya yardım eden M.A., Kartepe Belediyesi’ndeki işinden açığa alındı.

Engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Engin E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat K.’nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat K., Engin E.’yi darp ederek boğazına bıçak dayayıp görüntüyü sosyal medya paylaştı.

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YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Kısa sürede tepki çeken görüntüler neticesinde polis ekipleri harekete geçerek Fırat K. ve olaya karışan E.M. ile M.A. isimli iki arkadaşı yakaladı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Fırat K., E.M. ve M.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AÇIĞA ALINDI

Olayla ilgili adli işlemler devam ederken Fırat K.’ye yardım eden ve tutuklanarak cezaevine gönderilen M.A.’nın Kartepe Belediyesi’nde çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe Belediyesi M.A.’nın işten çıkartmak için çalışma başlattığı belirtildi. Kartepe Belediyesi Başkanı Mustafa Kocaman’ın yaptığı açıklamada Belediye personeli M.A.’nın olayın neresinde olduğunu bilmediklerini ancak Fırat K.’ya yardım ederek video çektiğini bu nedenle açığa alınarak işten çıkartılması konusunda hukuki süreç başlattıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kocaeli İzmit

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