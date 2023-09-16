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  4. Engelli kadının içler acısı hali! Ev sahibi evden atınca şiddet yüzünden ayrıldığı kocasına sığındı...

Engelli kadının içler acısı hali! Ev sahibi evden atınca şiddet yüzünden ayrıldığı kocasına sığındı...

16.09.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşayan Dilek Altun, 10 yaşındaki oğluyla oturduğu evden çıkarıldı. Yüzde 60 engelli Altun, 10 yaşındaki oğlunun okula kaydını dahi yapamazken, çareyi şiddet gördüğü için ayrıldığı kocasının evine geri dönmekte buldu. Engelliliği nedeniyle hiçbir işte çalışamayan Altun'un, 22 sene önce de babasından şiddet gördüğü için evden kaçıp kadın sığınma evine yerleştiği ortaya çıktı. İşte Dilek Altun'un yürekleri dağlayan hikayesi!

Engelli kadının içler acısı hali! Ev sahibi evden atınca şiddet yüzünden ayrıldığı kocasına sığındı...

Kalçası çıkık bir şekilde dünyaya gelen 36 yaşındaki Dilek Altun’un hayat hikayesi vicdanları dağlıyor. Yedi yıl önce şiddet gördüğü için eşinden ayrılan ve 10 yaşındaki oğluyla Keçiören’de bir apartman dairesinde yaşayan Altun, ev sahibinin ‘Bu evde ben oturacağım’ iddiasıyla evden zorla çıkartıldı. Öte yandan Altun, babasından da şiddet gördüğü için 22 sene önce evden kaçarak kadın sığınma evine yerleşmişti. Öyle ki Altun, kimsesi olmadığından dolayı şiddet gördüğü eski eşinin evine yerleşti. Engelliliği nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan Altun’un tek gelir kapısı devletten aldığı engellilik maaşı ve çocuk bakım yardımı. Altun’u en büyük yaralayan durum ise 5’inci sınıfa geçen oğlunu okula kaydettirememesi oldu. Altun, çaresizliğini ve yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabire anlattı.

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"ŞİDDET GÖRDÜĞÜM ESKİ EŞİMİN EVİNE GELMEK ZORUNDA KALMADIM"

Altun, ev sahibinin kendisine ‘Ben kendim bu evde oturacağım’ dediğini söyledi. Ev sahibinin sürekli kendisini uzun süredir evden çıkartmak için uğraştığını ve en sonunda da evden zorla çıkarttığını belirten Altun, “Ben kendim yüzde 60 ağır engelliyim. 10 yaşında da bir oğlum var. Yedi sene önce eşimden ayrıldım anlaşamadığım için. Oğlumla birlikte yaşıyorum ve kimsem yok. Oğlum 5’inci sınıf öğrencisi ama okula kaydını yaptıramadım. Çünkü rahatsız olduğum ve ev bulamadığım için. Ben üç gün önce gidecek bir yer bulamadım. Akşam saat 22.00’de eski eşimi aradım. ‘Evden birkaç günlüğüne uzaklaş ben kendim geleceğim’ dedim. Çocuğum için mecbur kaldım ve şiddet gördüğüm eski eşimin evine gelmek zorunda kaldım. Şu an kendisi evde yok. Kendi evde kalmıyor. Ben oğlumla birlikte kalıyorum. O da evime geçmek tarzı konuşuyor. Benim de bugün evden uzaklaşmak lazım” diye konuştu.

"BABAMDAN ŞİDDET GÖRÜYORDUM"

Anne ve babasıyla 22 senedir görüşmediğini dile getiren Altun, “Babamdan şiddet görüyordum ve gördüğüm şiddetlere dayanamayarak kadın sığınma evine kaçtım. Çünkü benim anne ve babam olmuş olsalardı ben bu durumda olmazdım” dedi.

"KADINIM, ANNEYİM VE ENGELLİYİM"

Kendisinin oğluyla birlikte hayata tutunmaya çalıştığını kaydeden Altun, “Kadınım, anneyim ve engelliyim. Çok sesimi duyurmaya ve çalıştım. Çok çaresizlikle mücadele ettim. Yeri geldi ben aç kaldım. Ben açlığa da razıyım. Ben oğlumla her şeye tek başımıza razıyız. Sadece benim istediğim 5 bin lira kirayı geçmeyecek bir eve ihtiyacım var. Bin 800 lira engelli maaşım ve 3 bin 600 lira da çocuk yardımı parası var” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUMUN AÇ KALMASI YERİNE BAŞKALARINDAN BORÇ ALIYORDUM"

Altun, çocuğuyla karanlık evde susuz bir şekilde kaldığını söyleyerek, “Bugün param olmadığında çocuğumun aç kalması yerine başkalarından borç alıyordum. Zaten aldığım parayı da yine borca veriyorum. Elektriği çoğu zaman karanlıkta kalıyordum. Susuz da kalıyordum ama bir tane çocuk var ve yapabileceğim başka hiçbir şey yok” ifadelerine yer verdi.

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"LAĞIM FARELERİYLE DOLUYMUŞ Kİ, ÇOCUĞUMUN KIYAFETLERİ DE ORADA"

Altun, yaşadığı çaresizlik sonucu şiddet gördüğü eşinin evine taşınmak zorunda kaldığını kaydetti. Ev sahibinden de şikayetçi olan Altun, “Allah öyle ev sahiplerine yedirmeyi nasip etmesin. Okula başlayacak oğlumun daha kaydını bile yaptırmadan ‘Bana çık’ dedi. Dalga geçer gibi de eşyalarımı bir caminin deposuna koydurttu. Camii hocasının dediğine göre de ‘Sen bu eşyaları bir hafta içinde almazsan bu eşyalardan bir hayır bekleme’. Lağım fareleriyle doluymuş ki çocuğumun bütün kıyafetleri de orada. Benim çok acil bir şekilde eve ihtiyacım var. Neresi olursa olsun benim için hiç fark etmez sadece okula yakın ve kirası uygun bir eve ihtiyacım var” açıklamalarında bulundu.

İddiaya göre, Altun’u evden çıkarmak için kendisinin oturacağını söyleyen ev sahibi, henüz kendi evine yerleşmedi. (İHA)


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Ankara şiddet

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