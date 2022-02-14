Engelli kişiye ayı saldırısı! Arkadaşını görüntülü arayıp yardım istedi

Dehşete düşüren olay, önceki gün Borçka ilçesine bağlı Efeler köyünde meydana geldi. İşitme ve konuşma engelli Ersin Karadeniz, hayvanları için ot taşırken ayı saldırısına uğradı. Tekme atıp ayıdan kurtulmaya çalışan Karadeniz, başta bacakları, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Karadeniz'i bırakan ayı kaçtı. Kanlar içinde kalan Karadeniz, arkadaşı Davut Avcı’yı cep telefonuyla görüntülü arayıp, yaralarını ve bulunduğu yeri göstererek yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karadeniz'i ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karadeniz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

'BANA YARALARINI GÖSTERDİ'

Arkadaşının kendisini görüntülü aradığını belirten Davut Avcı "Bana yaralarını ve bulunduğu yeri gösterdi. Bir yaban hayvanının saldırdığını anladım. Durumu, hemen sağlık ekiplerine haber verdim. Jandarma ve komşularımız yine sık sık görüntülü arayarak yeri tespit ederek, arkadaşıma ulaştılar. Allah korusun. Telefon ile irtibat kurmasaydık arkadaşım hayatını kaydedebilirdi" dedi.

'AYI ANİDEN SALDIRDI'

Ersin Karadeniz de işaret dili ile yaşadıkları anlatarak, "Topladığım otları kızağa yükledim. Geriye dönerken yol ormanlık alanın kenarından geçiyordu. Arkadan gelen ayı aniden saldırdı. Ayıyı ellerimle ve tekmelerimle uzaklaştırmaya çalıştım. Ayı beni bırakıp, kaçtı. Ben de arkadaşımı görüntülü arayarak yaralarımı gösterdim" diye konuştu.

Karadeniz'in ailesi de sağlık ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek, bölgede tedbir alınmasını istedi.

(DHA)

