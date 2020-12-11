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Engelli memur alımları 2021... Kamuya engelli memur alımları ne zaman? Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri!

11.12.2020 08:25 | Son Güncelleme:
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Engelli memur alımları 2021... Kamuya engelli memur alımları ne zaman? Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri!

Yeni Ekonomi Programı sonrasında, 2021 bütçesiyle kamu kurum ve kuruluşlarına ek olarak 65 bin personel alınmasına dair açıklama yapılmıştı. Sağlık çalışanı ve güvenlik güçleri görevlisi alımları başladı. Yapılan açıklamada engelli memur alımı yapılacağı da duyurulmuştu. Son dakika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan engelli memurların alımına ilişkin açıklama geldi. Peki engelli atamaları ne zaman olacak? 2021'de ne zaman engelli memur alınacak?

Son dakika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ocak 2021'de engelli memur alımı için açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ocak başında engelli atamalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi. Koronavirüs salgınının ardından kamuda artan, bekçi, polis, sağlık çalışanı açığı ile birlikte yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırılıyordu. KPSS sonuçlarının açıklanması memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırıyordu. Bakan Selçuk'un açıklamasına göre 2021 Ocak ayında engelli memur alımları için ilk atama gerçekleştirilecek. Peki 2021 engelli atama tarihleri nedir? 2021'de ne zaman engelli memur alınacak?

2021 ENGELLİ MEMUR BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yeni Ekonomi Programı öncesinde yapılan açıklamanın ardından binlerce engelli vatandaş 2021 engelli memur alımı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak araştırması yapıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde video görüşmesiyle bir toplantı yaparak, engelli memur alımları 2021 için; "İnşallah Ocak başında engelli atamalarımızı gerçekleştireceğiz" diyerek engellilere atama müjdesi verdi.

Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Kamu dâhil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğunu getirdik. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar yoluyla engelli kontenjanımızdaki oranını yıldan yılda doluluğu arttırdık. Şu anda kamu kurum ve kuruluşlarımız kontenjanımızdaki doluluk oranı yükselmiş durumda. Uyguladığımız istihdam politikaları neticesinde bugüne kadar 405 bine yakın engelli kardeşimizi iş hayatıyla buluşturduk. Engelli kardeşlerimizin iş becerileri, yetenekleri ve becerileriyle uyumlu işlere yerleştirilmelerini önemsiyoruz. Bu anlamda İŞKUR’un Engelli İş Koçluğu uygulaması ile de yaklaşık bin engellimize sürdürülebilir istihdam sağladık. Bu modelimizin yaygınlaştırılması önemli. Engelli kardeşlerimizi kendi beceri setlerine uygun yerlerde istihdam edebilmemizi kolaylaştırıyoruz. Özel sektör iş birliği ile İşe Katıl Hayata Atıl Projesi’ni başlattık. 96 bini aşkın engelli kardeşimiz özel sektörde çalışıyor" diye konuştu.Peki engelli memur açık kadro sayısı kaç olacak?

2021 ENGELLİ MEMUR ALIMI AÇIK KADRO SAYISI BELLİ OLDU MU?

Yeni Ekonomi Programı öncesinde yapılan açıklamalarda kamuya 6 bin engelli memur alınacağı bilgisi paylaşılmıştı. Fakat Bakan Selçuk son yaptığı açıklamasında engelli memur açık kadro sayısı üzerine net bir rakam vermedi.
Peki engelli memur başvuru tarihleri 2020 belli oldu mu?
Bakanlık'tan konuya ilişkin net açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

AYLAR ÖNCESİNDE ENGELLİLERE MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz Eylül ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'tan 2021 engelli memur alımı hakkında katıldığı bir TV programında açıklama gelmişti. Bakan Selçuk 2021 yılı engelli memur alımları için yorumda bulunmuş, 2021 engelli memur atamaları hakkında bilgi vermemişti. İşte Bakan Selçuk'un açıklaması;

"Engelli atamaları konusunda biz aracı bakanlığız. Normalde biz kamuda engelli kadrolarının bildirilmesi için yazı yazıyoruz. Oradan gelen rakamları aldıktan sonra atama yapıyoruz. Dolayısıyla bakanlıklarımız engelli kadrolarını bildirdikleri zaman bu atamayı yapacağız. Biz onları bekliyoruz." demişti.


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