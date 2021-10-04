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Engelli öğrenciye şiddet olayında görevli tahliye edildi

04.10.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde 12 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan Aslı Gümüş (38), avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Engelli öğrenciye şiddet olayında görevli tahliye edildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde bakım görevlisi olarak çalışan Aslı Gümüş'ün, 14 Eylül'de yurtta kalan engelli erkek öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi.

Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün incelemeleri sonucu güvenlik kameralarından Aslı Gümüş'ün öğrenciye şiddet uyguladığı tespit edildi. Gümüş hakkında idari soruşturma başlatılırken, savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

Gümüş'ün daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye şiddet uyguladığı öne sürüldü. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gümüş, mahkemece tutuklandı.

Gümüş'ün, ifadesinde engelli çocuğu darp etmediğini, kimseye zarar vermemesi için kollarından ve bacaklarından tutup kaldırmaya çalıştığını, kalkmayınca da odanın ortasına doğru sürüklediğini, engelli çocuğun yüzündeki çiziklerin de bu sırada olmuş olabileceğini söylediği ileri sürüldü.

İTİRAZ SONUCU TAHLİYE EDİLDİ

Gümüş, avukat aracılığıyla mahkemeye itirazda bulundu. Yapılan itirazda; kurumda görevli diğer hemşirelerin de benzer uygulamalarda bulunduğunu çocuklara zarar vermedikleri belirtildi. Ayrıca buna benzer kamera görüntülerinin geçmişte de olduğunu ve incelenmesi talebinde bulunuldu. Yapılan itirazı incelemeye alan mahkemeye Aslı Gümüş'ün tahliye edip tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Kurumdaki güvenlik kameralarının geçmişi istenerek inceleneceği belirtildi. (DHA)

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Aydın
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