Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine otomobili durdurarak arama yapmak istedi. Otomobilin sürücüsü, polisin uyarısıyla araçtan inerken, yanında oturan ve ismi açıklanmayan kişi engelli olduğu için inemeyeceğini söyledi. Ekipler tarafından dilenci olduğu bilinen kişi, uzun süre inmemekte direndi. Bu kişi, araçtaki tekerlekli sandalyeyi de gösterdi, ancak polisi ikna edemedi.

'SAHİLDE GÖRÜYORDUM' DEYİNCE YÜRÜDÜ

Dakikalar sonra bir polis memuru, bu kişiyi otomobilden indirdi. Hala engelli numarası yapan kişiye emniyet amiri, "Seni sahilde görüyordum hep, sahilde yürüdüğün gibi yürü" dedi. Emniyet amiri, dilenciyle bir süre yürüyerek sohbet etmek istedi. Daha sonra dilenci ayağa kalkıp, yürümeye başladı.

Otomobilde yapılan aramada koltuk değnekleri, tekerlekli sandalye ve dilenilerek toplandığı düşünülen paralar bulundu. Bunun üzerine yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Dilenci bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere tehditler savurdu.

DHA

