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Engelli olma riski taşıyan 63 bebeğe 3 ay ücretsiz hizmet!

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.12.2018 10:53 | Son Güncelleme

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na katılan 195 koşucu, Bir Adımla Büyüsün projesi kapsamında 152 bin TL bağış toplayarak engelli olma riski taşıyan 63 bebeğin hayatına umut oldu. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye adına koşan koşucular sayesinde engelli olma riski taşıyan 63 bebek erken müdahale programı ile 3 aylık ücretsiz fizyoterapi ve gelişim takibi hizmeti alacak.

Engelli olma riski taşıyan 63 bebeğe 3 ay ücretsiz hizmet!

Dünyada 17 milyon kişide görülen Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelebilecek, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellik durumu olarak karşımıza çıkıyor. Hasar görmüş beyne erken müdahale ve hayat boyu rehabilitasyon uygulaması ile bebeklerde olumlu gelişmeler sağlanıyor.

Hareket bozukluğu ile birlikte görme, işitme, algılama sorunları ve epilepsi gibi farklı durumların da eşlik edebildiği Cerebral Palsy’li her 4 çocuktan 1’i konuşamıyor, 3 çocuktan 1’i yürüyemiyor, 2 çocuktan 1’i zihinsel engelli, 4 çocuktan 1’inin epilepsisi bulunuyor. Ömür boyu bakım gerektiren Cerebral Pasly’li çocuklar için erken tanı son derece büyük önem taşıyor.

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