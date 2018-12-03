Engelli olma riski taşıyan 63 bebeğe 3 ay ücretsiz hizmet!

Dünyada 17 milyon kişide görülen Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelebilecek, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellik durumu olarak karşımıza çıkıyor. Hasar görmüş beyne erken müdahale ve hayat boyu rehabilitasyon uygulaması ile bebeklerde olumlu gelişmeler sağlanıyor.

Hareket bozukluğu ile birlikte görme, işitme, algılama sorunları ve epilepsi gibi farklı durumların da eşlik edebildiği Cerebral Palsy’li her 4 çocuktan 1’i konuşamıyor, 3 çocuktan 1’i yürüyemiyor, 2 çocuktan 1’i zihinsel engelli, 4 çocuktan 1’inin epilepsisi bulunuyor. Ömür boyu bakım gerektiren Cerebral Pasly’li çocuklar için erken tanı son derece büyük önem taşıyor.



