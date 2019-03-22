"Engelliler İçin Mobbing ile Başa Çıkma" Çalıştayı

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Süha Sağlam, son 30 yılda engellilere yönelik hizmetlerde çok önemli mesafeler katedildiğini belirtti.

Sağlam, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesince Sümerpark Salonu'nda düzenlenen "Engelliler İçin Mobbing ile Başa Çıkma" konulu çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye'de engellilerin eğitime erişimindeki engellerin ortadan kaldırıldığını söyledi.

Engelliler için bilgisayarın çok önemli bir araç olduğunu belirten Sağlam, şöyle devam etti:

"Eskiden lisede, üniversitede okurken yanımızdaki, yöremizdeki yurt ya da ev arkadaşlarımız, akrabalarımızın kitaplarını kasetlere okur oradan dinlerdik. Normal bir insanın bir çırpıda yaptığı işi biz 2 hamlede yüzde 100 artışlı emekle yapardık ve içinde bulunduğumuz eğitimi tamamlamak için emsallerimizden 2 kat daha fazla enerji harcardık. Dolayısıyla o günlerden bugünlere geldiğimizde artık engellilik alanında sadece görme engellilerde değil, diğer engelli gruplar için de geçerli olmak üzere bilgisayar çok önemli bir gelişme oldu. Son 30 yılda engellilere yönelik hizmetlerde çok önemli mesafeler katedildi."