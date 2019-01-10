"Engellileri engelleyen bir uygulamaya müsaade etmeyeceğiz"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de engellileri engelleyen uygulamalara müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Zeybekci, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla görme engelli derneklerinin temsilcileriyle AK Parti İzmir İl Başkanlığında bir araya geldi.

Engelsizlerin engelliler için tasarlanan her yerde kolayca hayatını devam ettirebildiğini ancak engellilerin sadece engelsizler için tasarlanan yerlerde yaşamalarının imkansız olduğunu belirten Zeybekci, bu konuda görevin devletlere, kamuya, yerel yönetimlere düştüğünü dile getirdi.

Zeybekci, devletlerin aciz, yaşlı, engelli vatandaşlarının son nefesini dahi huzurlu ve rahat almasını sağlamak için milyarları gözünü kırpmadan harcadığında devlet olabileceğini vurgulayarak, AK Parti hükümetlerinin engellilerle ilgili bugüne kadar çok güzel şeyler yaptığını anlattı.

Dernek temsilcilerinin SGK'nin beyaz baston ödemesinin düşük olduğunu söylediğine dikkati çeken Zeybekci, "Beyaz baston zorunlu bir ihtiyaç. Bunun ödemesinin sosyal güvenlik sistemi içinde yapılamamış olmasını teknik bir hata olarak görüyorum." dedi.