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Engellilerin bayram hediyesi akülü araç ve tekerlekli sandalye

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesinde 12 engelliye bayram hediyesi olarak akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 12 engelliye bayram hediyesi olarak akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.

İlçedeki Sosyal Hizmetler Merkezi'nde, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi engelli vatandaşlara akülü ve tekerlekli sandalye dağıtılması nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter ve beraberindekiler etkinlikte engellilere 8 akülü araç ile 4 tekerlikli sandalye armağan etti.

Tekerlekli sandalye dağıtımı sonrası konuşma yapan Kaymakam Öter, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, tekerlekli sandalyelerin engellilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Programa, Kağızman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Bahri Aydın, Kağızman Özel İdare Müdürü Hüseyin Yıldız ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

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Kağızman Kars

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